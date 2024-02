per Mail teilen

Nach dem Unfalltod des Fahrradaktivisten Andreas Mandalka haben mehrere Fahrradverbände für Sonntag zu einer Demonstration in Pforzheim aufgerufen. Bis zu 1.000 Teilnehmer aus ganz Deutschland werden erwartet.

Die Fahrraddemonstration soll am Sonntag um 11 Uhr mit einer Kundgebung vor der Staatsanwaltschaft in Pforzheim starten. Sie führt über die L574 zum Unfallort zwischen Schellbronn und Neuhausen im Enzkreis.

Dort war der 43-jährige Fahrradaktivist Andreas Mandalka am Dienstag, 30. Januar, mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurde der auch als "Natenom" bekannte Radfahrer tödlich verletzt. Die Pforzheimer Polizei rechnet bei der Demonstration mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Schweigeminute für Aktivist Andreas Mandalka

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration am Sonntag wollen an der Strecke gegen 13 Uhr eine Schweigeminute abhalten. Ihr schließen sich nach Angaben des Fahrradverbandes ADFC bundesweit Radfahrer an. Man fordere einen besseren Schutz von Radfahrern und Fußgängern im Straßenverkehr – etwa durch verstärkte Kontrollen von Abständen beim Überholen und flächendeckende Tempolimits.

Hinter dem Demonstrationsaufruf stehen mehrere Verbände und Organisationen wie Critical Mass Pforzheim, der ADFC und der Verkehrsclub VCD.

Wer war "Natenom"? Andreas Mandalka war bundesweit bekannt, weil er sich seit Jahren für sicheres Überholen von Fahrradfahrern einsetzte. Regelmäßig war er auf den Straßen der Region Pforzheim unterwegs, oft auch mit auffälligem Abstandhalter aus Schwimmnudeln. Dabei filmte Mandalka etwa riskante Überholmanöver von Autofahrern. Bekannt ist außerdem, dass der Aktivist sich in der Vergangenheit über viele Schlaglöcher beschwert und den Fuß- und Radweg als gefährlich bezeichnet hatte. Unter dem Namen "Natenom" postete der 43-Jährige die Clips in den sozialen Netzwerken und ging damit immer wieder zur Polizei.

Ermittlungen nach Tod von Natenom noch nicht abgeschlossen

Andreas Mandalka hatte in den sozialen Netzwerken und in seinem Blog immer wieder für mehr Sicherheit für Radfahrer im Straßenverkehr geworben. Unter anderem filmte der Aktivist riskante Überholmanöver von Autofahrern. Sein Unfalltod sorgte bundesweit für Aufsehen. Der Radfahrer war abends zwischen Schellbronn und Neuhausen von einem Auto erfasst worden. Die Unfallursache ist laut Polizei noch unklar.