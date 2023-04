Note 3,9: Radfahrer finden Infrastruktur in BW nur "ausreichend"

Es klingt besser, als es ist: Karlsruhe, Freiburg und Tübingen belegen vordere Plätze im Ranking. Trotzdem ist das Fahrradklima dort nicht gut, stellt der ADFC fest.

Karlsruhe ist in seiner Größenkategorie nicht mehr Fahrradhauptstadt in Deutschland. Das zeigt der neue Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).

Karlsruhe verliert Spitzenplatz

Beim letzten Fahrradklima-Test 2020 stand Karlsruhe in der Kategorie der Städte zwischen 200.000 und 500.000 Einwohner noch auf Platz 1. Jetzt gibt die Stadt die Pole-Position an Münster ab und rutscht auf Rang 2. Positiv sehen die Befragten die Erreichbarkeit der Innenstadt und dass Radfahrer Einbahnstraßen auch in die Gegenrichtung benutzen dürfen. Als schlecht wird hingegen die Führung an Baustellen bewertet und dass Falschparker auf Gehwegen kaum kontrolliert werden. Insgesamt erhält Karlsruhe genau wie im letzten Test die Schulnote 3,1.

Freiburg geht konsequent gegen Falschparker vor, Tübingen verbreitert Radwege

Wo es in Karlsruhe hapert, kann Freiburg punkten: Die Stadt kontrolliert konsequent Autos, die auf Fahrradwegen parken und rückt so auf Platz 3 der Städte mit 200.000 bis 500.000 Einwohner vor. Ebenfalls positiv entwickelt hat sich Tübingen. Als einziger Kommune im Land ist es Tübingen gelungen, sich bei der Breite der Radwege spürbar zu verbessern. In der Kategorie der Städte mit 50.000 bis 100.000 Einwohner schafft es Tübingen so immerhin auf Platz 3. Zu den fahrradfreundlichsten Kommunen gehört außerdem Rutesheim im Kreis Böblingen, in der Kategorie bis 20.000 Einwohner landet Rutesheim auf Platz 3.

Wie funktioniert der ADFC-Klimatest? Der ADFC-Fahrradklimatest ist eine nicht repräsentative Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Sie ist nach eigenen Angaben "eine der größten Umfragen zur Zufriedenheit der Radfahrenden weltweit". Er wird vom ADFC alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr durchgeführt und fand zum zehnten Mal statt. In Baden-Württemberg nahmen über 30.000 Menschen an der Umfrage teil.



Damit eine Stadt in die Bewertung aufgenommen wird, müssen pro Stadt mindestens 50, bei größeren Städten ab 100.000 Einwohnern und Einwohnerinnen mindestens 75 und bei Städten ab 200.000 Einwohnern und Einwohnerinnen 100 Abstimmungsergebnisse vorliegen.



Die Umfrage setzt sich nach Angaben des ADFC aus 27 Fragen und fünf Zusatzfragen zusammen. Beispielsweise wird gefragt, ob man sich auf dem Rad sicher fühlt und wie gut die Radwege sind. Das Thema der diesjährigen Sonderbefragung war das Radfahren im ländlichen Raum. Darin ging es etwa darum, wie gut und sicher die Nachbarorte zu erreichen sind.

Konstanz und Heidelberg verschlechtern sich

Beim letzten Fahrradklima-Test des ADFC im Jahr 2020 hatten es Konstanz und Heidelberg noch in die Top 3 ihrer jeweiligen Kategorie geschafft. Nun rutschen beide Städte ab, Konstanz auf Platz 4, Heidelberg auf Platz 5. Auch die Landeshauptstadt Stuttgart liegt weit abgeschlagen auf dem 11. von 14 Plätzen in der Kategorie der Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern.

Viel Marketing, wenig Verbesserung

Obwohl inzwischen viel über Radverkehr berichtet wird und es diverse finanzielle Fördermöglichkeiten gebe, sei der Radverkehr im Land nicht vorangekommen, kritisiert der ADFC Baden-Württemberg. Insgesamt gaben die Umfrageteilnehmer dem Radverkehr in Baden-Württemberg die Note 3,9 - damit schneidet das Land genauso schlecht ab wie der Bund.

"Schöne Worte und Bilder allein machen das Radfahren weder sicher noch attraktiv. Um Fahrradland zu werden, braucht es echte Verbesserungen in der Infrastruktur und zwar jetzt und flächendeckend.“

Um die Klimakrise zu bewältigen, sei eine Mobilitätswende nötig, so der ADFC. Und die sei nur mit sicheren Fahrradwegen zu erreichen, an denen es in Baden-Württemberg nach wie vor fehle.