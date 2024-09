Neustart nach Krisen - Schulstart auf dem zweiten Bildungsweg

Der erste Schultag ist nicht nur für junge Schülerinnen und Schüler aufregend. Es gibt Menschen deutlich über 20, die haben in diesen Tagen auch ihren Schulstart. Auf dem zweiten Bildungsweg.

In der Grundschule mit Schultüte ist der erste Schultag besonders aufregend. Aufregend ist er auch für alle anderen in den weiterführenden Schulen. Es gibt aber auch Menschen, die sind deutlich älter als 20 und haben gerade ihren ersten Schultag. Auf dem zweiten Bildungsweg. Schülerinnen und Schüler, die nach einer Ausbildung oder einer sonstigen Übergangszeit nochmal neu anfangen, um das Abitur zu machen. Im Kolping-Kolleg Karlsruhe zum Beispiel.

Schulstart für Erwachsene nach Schulabbruch oder Ausbildung

Noch sind die Klassenzimmer leer. Die ersten Neulinge trauen sich in den Wartebereich des Karlsruher Kollegs, einige andere stehen noch unten auf der Straße. Nach Schulabbruch oder einem anderen frühen Ende der Schullaufbahn haben die meisten eine Ausbildung absolviert und kehren hier und heute in die Schule zurück. Um auf dem zweiten Bildungsweg innerhalb von drei Jahren das Abitur zu machen.

Er sei schon aufgeregt, sagt ein 23 Jahre alter Schüler kurz vor seiner "Einschulung". Schließlich sei es das erste Mal seit der Realschule, dass er die Schulbank drückt. Auch ein anderer ist ein bisschen nervös.

Es ist vor allem das "Wieder-ins-Lernen-reinkommen" nach so langer Zeit. Ich bin Schreiner gewesen und habe eine Ausbildung gemacht ...

Ältere Jahrgänge gehen entspannt ins neue Schuljahr

Nathalie und Andrey hingegen sind schon in der zweiten und dritten Jahrgangsstufe am Karlsruher Kolleg und starten „nach sechs Wochen Sommerferien sehr entspannt“ in ihr neues Schuljahr, sagt Nathalie mit einem Lächeln. Freunde wiedersehen, von den Ferien berichten, ein ganz normaler erster Schultag eben.

Nathalie geht selbstbewusst in ihr zweites Schuljahr am Kolleg. Nachdem sie vor sechs Jahren in der 11. Klasse die Schule abbrach, kellnerte sie zwei Jahre lang und machte dann eine Ausbildung im medizinischen Bereich. Hier merkte sie, wie sehr ihr das Lernen Spaß bereitet und dass sie unbedingt studieren will. Nun ist sie zurück im Schulalltag. Aber für sie gibt es keinen Grund zur Sorge, ihr letztes Zeugnis bestärkt sie in ihrer Entscheidung.

Ich habe mich sehr über mein Zeugnis vor den Sommerferien gefreut. Dementsprechend bin ich sehr zuversichtlich, dass es dieses Jahr auch gut funktionieren wird.

Für Andrey hingegen bleibt die Aufregung nicht ganz aus. Es ist sein letztes Jahr vor dem Abitur am Kolleg. Danach möchte er Management studieren. Nach seinem Realschulabschluss, der abgebrochenen Ausbildung und seiner Arbeit als Schweißer war dies kaum denkbar. Doch Andreys Motto ist „Dranbleiben“, er will sich nicht aus der Bahn werfen lassen, sein Fachabitur hat er bereits bestanden.

Erster Schultag für Erwachsene: Herausforderung für Schulleitung

Schulanfänger über 20 seien genauso nervös wie jüngere, sagt Christiane Ell, Schulleiterin am Karlsruher Kolleg. Rund 40 Schülerinnen und Schüler betreut sie zusammen mit ihren Kollegen in diesem Schuljahr.

Die kommen hier rein und sind unsicher. Sie sitzen am Anfang ganz brav nebeneinander und trauen sich nicht zu schwätzen.

Die Nervosität gebe sich aber nach ein paar Wochen, fügt die Schulleiterin hinzu. Dann merke man: "Jetzt sind sie angekommen!"

Wünsche für das neue Schuljahr

"Entspannt bleiben" - das ist das Ziel von Nathalie für dieses Schuljahr. Andrey will dranbleiben in den kommenden Monaten und sich nicht aus der Bahn werfen lassen vor seinem Abitur auf dem zweiten Bildungsweg.