per Mail teilen

Stadträtin Jacqueline Roos aus Pforzheim hat es geschafft: Nach sieben Jahren büffeln hat sie über eine Fernschule ihr Abitur nachgeholt. Lange hat sie ihr Vorhaben in ihrem Umfeld verheimlicht.

Mit 57 Jahren hat sie ihr Abitur seit diesem Sommer in der Tasche. Jacqueline Roos hat über eine Fernschule berufsbegleitend ihren Abschluss nachgeholt. Für sie ging damit ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung.

SWR Reporterin Fabiola Germer hat Jacqueline Roos getroffen:

Zweiter Bildungsweg: Abitur über eine Fernschule

Für die frisch gebackene Abiturientin kam nur der berufsbegleitende Abschluss über eine Fernschule infrage. Andere Schulformen wie Abendgymnasium oder Vollzeit seien aus Zeitgründen keine Option gewesen. Neben ihrem Beruf als Goldschmiedin ist sie Stadträtin im Pforzheimer Gemeinderat und engagiert sich zusätzlich in verschiedenen Vereinen. Gelernt hat sie über den Tag verteilt, immer dann, wenn es gerade gepasst hat.

"Es ist ein unglaubliches Gefühl. Nach so langer Zeit, dass erreicht zu haben, wovon ich all die Jahre geträumt habe, das ist magisch."

Lange wusste sie nicht, dass man auch über eine Fernschule das Abitur nachholen kann. Über eine Freundin, die über eine Fernuniversität Sozialpädagogik studiert hat, kam sie auf die Idee.

Den Abschluss an einer Fernschule könne man in 32 Monaten erreichen, erzählt Jaqueline Roos. Doch es sei auch möglich, flexibel zu verlängern, das hat sie genutzt, um alles unter einen Hut zu kriegen. Auch ans Aufgeben habe sie häufig gedacht. Doch Tochter und Ehemann haben sie motiviert dran zu bleiben. "Ohne meine Familie hätte ich es nicht geschafft", davon ist Jacqueline Roos überzeugt.

"Es gab viele Momente wo ich gesagt habe: Ich lasse das jetzt."

Vor allem mit Fächern wie Mathe und Chemie hat sie sich schwergetan, sagt sie. Auch das Gefühl, den Stoff nur mühsam zu verstehen, habe sie zwischendurch demotiviert, so die 57-Jährige. Doch sie ist dran geblieben.

Die Stadträtin Jacqueline Roos aus Pforzheim hat alle Bücher und Lernhefte, die sie für ihren Abschluss gebraucht hat, symbolisch aufgestellt. SWR Foto: Jaqueline Roos

Zuspruch und Gegenwind für die Stadträtin

Als sie ihr Vorhaben mit ihrem Umfeld geteilt hat, gab es viel Zuspruch. Aber auch Gegenwind, erzählt Roos. Ein paar wenige Freunde hätten nicht sehr ermutigend reagiert, weswegen sie ihre Entscheidung verheimlicht hat. "Ganz nach dem Motto: Wie willst du das hinkriegen? Du hast doch sowieso schon so viel am Hut. Dann habe ich mir gesagt, dann mache ich das im stillen Kämmerlein und wenn ich es geschafft habe, kann ich es erzählen."

Jacqueline Roos ist eigentlich ausgebildete Goldschmiedin. Mit 50 Jahren kam der Wunsch in ihr auf, das Abitur nachzuholen. "In der 8. Klasse haben mich meine Eltern vom Gymnasium genommen, weil ich eine vier in Mathe hatte", erzählt sie. Damals habe sie dann den Realschulabschluss gemacht und sich für eine Ausbildung entschieden.

Jacqueline Roos will Mut machen

Die 57-Jährige will anderen mit ihrer Geschichte Mut machen. Es gebe viele Wege, einen Schulabschluss nachzuholen oder ein Studium auch in einem höheren Alter zu beginnen. "Lebenslanges Lernen ist unglaublich wichtig", findet Jacqueline Roos.