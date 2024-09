Die Gewerbeschule Bühl bietet als erste in Deutschland die Ausbildung zum Techniker in "Umwelt- und Energiemanagement" an. Das könnte in Zukunft besonders wichtig werden.

In dieser Woche ist die Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker mit Schwerpunkt "Umwelt- und Energiemanagement" an der Gewerbeschule in Bühl gestartet - einmalig in Deutschland. Besonders freut das Jan Müller, er ist Abteilungsleiter für Umwelttechnik und hat die Ausbildung mit konzipiert.

SWR-Reporter Felix Wnuck über die neue Ausbildung zum Techniker in "Umwelt- und Energiemanagement":

Die Idee entstand vor knapp zwei Jahren. Damals fiel Jan Müller eine Lücke zwischen der Ausbildung und den Ansprüchen von Betrieben und Kommunen auf. Es brauche Techniker mit einem allumfassenden Wissen etwa über Wärme, Wasser und vor allem Nachhaltigkeit. Denn egal, ob neues (E-)Auto, beim Hausbau oder beim Städtebau: Inzwischen gibt es überall Tausend Fragen und Aspekte, die beachten werden müssen - vor allem zur Nachhaltigkeit.

Deswegen sollen die Experten von morgen auch gut beraten können. Beides soll in dem neuen Lehrgang gelehrt werden, man wolle eine Brücke schlagen zwischen den Bereichen. In dieser Form hätte es diese Ausbildung bis dahin in Deutschland nicht gegeben, sagt Jan Müller. Die Schule will damit Antworten auf einige der "großen gesellschaftlichen Herausforderungen" geben.

Innovation und Wandel direkt in Bühl

Jan Müller und seine Kollegen erarbeiten ein Konzept, das genau diese Lücke schließen soll. Dieses Konzept überzeugte nicht nur das Regierungspräsidium und Ministerium, sondern auch zahlreiche Firmen. Viele Unternehmen unterstützen die Schule und besonders den Lehrgang "Umwelt- und Energiemanagement", beispielsweise mit Wärmepumpen und anderem Equipment.

Wir treffen den Zahn der Zeit.

In der früheren Werkstatt für Schweißer befindet sich nun ein modernes Labor. Durchsichtige Rohre, durch die Wasser läuft, symbolisieren das Abwassersystem eines echten Haushalts. Auch mit Solarzellen, elektrischen Schaltkreisen, einer Ölheizung und Wärmepumpen ist die ehemalige Werkstatt jetzt ausgestattet.

In der früheren Werkstatt für Schweißer befindet sich nun ein modernes Labor. SWR

Hier sind viele Gewerke vereint, wie Sanitär, Heizung oder Klima. Das Spektrum ist breit, um die jungen Erwachsenen aus verschiedensten traditionellen Ausbildungsberufen anzusprechen und optimal vorzubereiten.

Wandel in der Automobilindustrie und in der Ausbildung

Die Gewerbeschule Bühl reagiert damit auch auf den Wandel in der Automobilindustrie, die in der Umgebung angesiedelt ist. Die Schülerzahl war in den betroffenen Gewerken deutlich zurückgegangen.

Jan Müller im Unterricht mit dem ersten Ausbildungsjahrgang. SWR

Nachhaltigkeit sei weltweit wichtig

13 junge Erwachsene starten in den ersten Lehrgang. Alle von ihnen haben bereits einen Ausbildungsberuf erlernt - eine Voraussetzung für die Weiterbildung hier, entweder langjährige Berufserfahrung oder eine Ausbildung. In diesem Jahrgang sind Bauzeichnerinnen neben Logistikern oder Werkzeugmachern. So können sie Neues lernen und Bestehendes verfestigen, sagt Gianluca Benes. Er ist gelernter Kfz-Mechatroniker und einer der 13 Schüler.

Der neue Lehrgang sei essenziell, sagt Gianluca Benes. Denn Deutschland und die ganze Welt müsse bewusster damit umgehen, was Umwelt, Energie und auch Ressourcenverbrauch bedeutet.

Gianluca Benes. Er ist gelernter Kfz-Mechatroniker und einer der Schüler an der FTU. SWR

Breit gefächertes Angebot rund um Energie und Umwelt

Deswegen werden die Lernende an der Gewerbeschule Bühl nicht nur in Technik ausgebildet, sondern auch in Kommunikation, Psychologie und Englisch geschult. Alles, um perfekt auf das spätere Arbeitsleben eingestellt zu sein. Sie erhalten im Rahmen der Weiterbildung nicht nur die Fachhochschulreife, sondern auch ihren Abschluss sowie die Zusatzqualifikation als Energieberater.

Die jungen Erwachsenen können auch Führerscheine abschließen, um verschiedene Geräte später bedienen und überwachen zu können, mit denen sie in ihrer Ausbildung schon arbeiten. Alles soll so real wie möglich sein.

Viele Ideen für die Zukunft an der Gewerbeschule

Die Lehrerinnen und Lehrer sind sich über die "Pionierarbeit" bewusst, die hier geleistet wird. Doch die Gewerbeschule Bühl ist noch lange nicht am Ende angekommen, verrät der Schulleiter Volker Bachura: "In der Außenanlage planen wir, weitere Wärmepumpen aufzustellen."

Ein neuer Fahrradunterstand mit Ladestationen für E-Bikes und E-Scooter, sowie die Ausstattung des gesamten Geländes mit Solarpanelen werden teilweise schon gebaut. SWR

Dazu soll es noch einen neuen Fahrradunterstand mit Ladestationen für E-Bikes und E-Scooter sowie die Ausstattung des gesamten Geländes mit Solarpaneelen geben. Alles für die Zukunft.