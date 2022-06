Softwarefehler bei dm-Filialen behoben - die meisten Kassen funktionieren wieder

Nach einem Update der Software funktionieren die Kassen bei der Drogeriemarkt-Kette dm wieder. Zeitweise waren wohl einige Filialen in Baden-Württemberg geschlossen.

Mehrere Filialen des Karlsruher Drogerieunternehmens hatten seit Dienstagmorgen mit Softwareproblemen zu kämpfen. Nach Angaben des Unternehmens seien diese jetzt behoben. Der Fehler sei schnell aufgefallen, weil er zuerst in den Märkten auftrat, die schon um 7.00 Uhr öffneten, heißt es in einer Mitteilung.

Mehrere dm-Filialen am Dienstag zeitweise geschlossen

Mehrere Medien hatten von Problemen und geschlossenen Filialen berichtet - auch in Baden-Württemberg, unter anderem in Märkten in Pforzheim, Freiburg, Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis), außerdem in Leipzig und Berlin.

Wegen Kassenstörung: Auch die dm-Filiale in Dossenheim im Rhein-Neckar-Kreis muss am Dienstag vorübergehend schließen. SWR Ninja Degen

Seitens des Unternehmens gab es keine Information darüber, wie viele Märkte bundesweit von der Panne betroffen waren. Das lasse sich, ebenso wie die Ursachen des Softwarefehlers, erst in der Nachbereitung feststellen, so ein Sprecher am Dienstagnachmittag gegenüber dem SWR. Ebenso wurde nicht mitgeteilt, welche Probleme es genau beim Kassieren gab.

Schon Ende Mai war es vorübergehend nicht möglich gewesen, mit Karte zu bezahlen. Damals waren auch Supermarktketten in ganz Deutschland betroffen. Ursache war ein Softwarefehler in einem weit verbreiteten Kartenzahlungsgerät.