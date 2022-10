In Bretten steht eine nagelneue Bushaltestelle. Seit dem Sommer ist sie fertig. Das Problem allerdings: Es hält kein Bus an dieser Haltestelle. Sie wurde bei der Planung der neuen Buslinie vergessen.

An einer Verkehrsinsel am Ortseingang von Diedelsheim, einem Stadtteil von Bretten, steht die schöne neue Haltestelle. Blau lackiertes Gestänge, vollverglast, Sitzbänke aus Holz, Beleuchtung. Rund 10.000 Euro hat sie gekostet. Nur: Außer einem Schulbus am Morgen hält hier kein Bus.

Linienbusse fahren über neue Route und nicht an der Haltestelle vorbei

Die Busse der Linie 146 biegen an der Verkehrsinsel vor der Haltestelle ab. Sie fahren seit Mitte September auf einer parallel verlaufenden Straße Richtung Ortsausgang durch ein Wohngebiet und am Ende über einen asphaltierten Feldweg, der so schmal ist, dass Busse kaum durchpassen. Die neue Haltestelle ist zwar fertig, liegt aber plötzlich nicht mehr an der Busroute.

"Ein Schildbürgerstreich! Unverstellbar, dass im Rathaus zwei verschiedene Institutionen nicht miteinander harmonieren!"

Bauamt baut Haltestelle, Planungsamt verlegt Busroute

Das Brettener Bauamt hat vor zwei Jahren mit der Planung der neuen Bushaltestelle begonnen und hat dann auch den Bau umgesetzt. Gleichzeitig hat das städtische Planungsamt zusammen mit dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) die Route der Buslinie 146 verlegt. Und zwar auf den Feldweg weg von der Hauptverkehrsstraße und weg von der gerade fertiggestellten neuen Haltestelle.

In den Plänen, die der Stadt vorgelegt wurden, sei nicht aufgefallen, dass die Haltestelle "Eichholz" nur noch auf der gegenüberliegenden Seite eingezeichnet war, so Bürgermeister Michael Nöltner (CDU).

"Die Bushaltestelle wird ja noch bedient, aber es wird die falsche Seite bedient."

Stadt und KVV verhandeln über Verlegung der Busroute

Oberbürgermeister Martin Wolff (parteilos) im Brettener Rathaus versucht, zu beschwichtigen. Es sei kein Schildbürgerstreich, betont er. Der Schaden halte sich in Grenzen und eine Lösung sei in Sicht.

"Das hat mir auch ein leichtes Schmunzeln abgerungen. Wir können auch über uns selbst lachen."

Derzeit verhandelt die Stadt mit dem Karlsruher Verkehrsverbund darüber, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, also die Route der Busline wieder an die Hauptverkehrsstraße und damit an die neue Haltestelle zurückzuverlegen. Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember soll die Verlegung vollzogen werden, so der Oberbürgermeister. Die Verhandlungen laufen, demnächst gebe es einen Termin vor Ort, bestätigte ein Sprecher des KVV gegenüber dem SWR.