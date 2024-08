Bundeswehr hilft bei Aufräumarbeiten in Bruchsal

Vier Tage nach dem Unwetter werden in Bruchsal große Mengen von Sperrmüll weggeräumt, doppelt so viel wie ursprünglich erwartet, so ein Sprecher der Stadt. Auch deswegen habe man die Bundeswehr um Hilfe gebeten, so ein Sprecher der Stadt. Außerdem werden letzte Schlammreste von den Straßen entfernt, bevor es erneut regnet und die Kanalisation verstopft wird. In Bruchsal und in den besonders betroffenen Stadtteilen Helmsheim und Heidelsheim sind seit gestern wieder alle Straßen an das Stromnetz angeschlossen. Einige Häuser sind allerdings immer noch ohne Strom, weil die Installationen in den Gebäuden beschädigt wurden.