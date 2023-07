Pforzheim: Feuer in Hotel - Gebäude evakuiert

In der Pforzheimer Innenstadt ist am Samstagmorgen ein Hotel evakuiert worden. In einem Zimmer war ein Feuer ausgebrochen.

Vermutlich durch eine Zigarette ist laut Pforzheimer Feuerwehr eine Matratze in einem Zimmer in Brand geraten. Der Gast konnte sich aus dem Zimmer retten und verständigte die Feuerwehr. Vollbelegtes Hotel wird evakuiert Durch den Brand kam es in dem Hotel zu einer Rauchentwicklung - es wurde evakuiert. Weil es mit rund 30 Betten vollständig belegt war, wurden neben der Feuerwehr auch zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes alarmiert. Der 58-jährige Gast, bei dem das Feuer ausgebrochen war, erlitt laut Polizei eine Rauchgasvergiftung sowie leichte Brandverletzungen im Brustbereich und an den Beinen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen Hotelgäste wurden in einem Bus der Pforzheimer Feuerwehr vom Rettungsdienst untersucht. Sie konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen unverletzt in ihre Zimmer zurückkehren. Geringer Schaden entstanden Aufgrund der räumlichen Nähe zur Hauptfeuerwache erreichte der Löschzug der Berufsfeuerwehr die Einsatzstelle bereits vier Minuten nach der Alarmierung. Bereits nach kurzer Zeit konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Eine Ausbreitung auf andere Zimmer wurde durch die Feuerwehr verhindert und ein Wasserschaden konnte vermieden werden. Das betroffene Zimmer ist laut Feuerwehr vorläufig nicht mehr bewohnbar, darüber hinaus entstand am Gebäude nur geringer Sachschaden.