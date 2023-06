In Rastatt ist am Montagnachmittag ein Feld in Brand geraten. Über 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer in der Nähe der A5 zu löschen.

Kurz nach 14 Uhr wurden die Einsatzkräfte über einen Brand im Rastatter Stadtteil Rauental informiert. Laut Polizei stand ein frisch abgeerntetes Gerstenfeld in der Größe von drei bis vier Fußballfeldern in Flammen. Feuerwehren aus dem Raum Rastatt und Baden-Baden konnten den Brand inzwischen löschen. Seit Wochen warnt die Feuerwehr wegen der Trockenheit vor der Gefahr von Bränden. Feld brennt ab - Keine Gefahr für Autofahrer auf der A5 Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand. Laut Polizei entstand geringer Sachschaden. Es habe keine Gefahr für die Autofahrerinnen und Autofahrer auf der nahegelegenen A5 und der B462 gegeben. Auch ein Campingplatz, der sich in der Nähe des abgebrannten Feldes befindet, sei nicht betroffen gewesen.