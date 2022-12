Brand in Calw-Heumaden: drei Verletzte und ein toter Hund

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Calw-Heumaden sind am Samstag drei Bewohner verletzt worden. Der Hund der Familie starb bei dem Brand, die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Das Feuer war nach Polizeiangaben am Samstagmorgen gegen 10 Uhr ausgebrochen. Eine Jugendliche und zwei junge Männer konnten sich retten, mussten aber mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 13-Jährige und ein 22-Jähriger wurden stationär im Krankenhaus aufgenommen. Ein 20-Jähriger konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Eine halbe Million Euro Schaden Der Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Das Haus wurde laut Polizei erheblich beschädigt und ist unbewohnbar. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, dazu noch ein Notarzt und Rettungsfahrzeuge. Das Feuer war gegen 10:30 Uhr gelöscht, am frühen Nachmittag war dann der Einsatz beendet.