Spendenaktion für Betroffene von Brand in Gernsbach

Nach dem Brand eines Wohnhauses am vergangenen Wochenende in Gernsbach (Landkreis Rastatt) ist die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung groß. Zehn Menschen verloren ihr Zuhause.

Unterstützung kommt von der Stiftung "Gernsbach hilft", außerdem sind nach Angaben der Stadt bereits viele weitere Geldspenden eingegangen. Mehrere Gastronomen und Einzelhändler stellen einen Teil ihrer Tageseinnahmen zur Verfügung.

Betriebe beteiligen sich an der Spendenaktion

Gernsbacher Gastronomen, Unternehmer und andere Betriebe, wie Bäcker oder Metzger, wollen die Einnahmen, die sie am Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr erzielen, für die Betroffenen des Brands spenden. Und zwar in voller Höhe. Am Salmenplatz in Gernsbach werden auch an der Grillhütte, die dort immer zur Weihnachtszeit in Betrieb ist, ab 16 Uhr Spenden gesammelt. Die Lieferanten stellen ihre Waren für vier Stunden kostenlos zur Verfügung.

Die gesammelten Spenden werden am Abend an Bürgermeister Julian Christ übergeben. Christ zeigte sich beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Bürger.

Ursache für verheerenden Brand weiter unklar

Zehn Menschen, darunter eine fünfköpfige Familie, haben durch den Brand ihr Zuhause verloren. Sie sind in Ferienwohnungen, Hotels oder privat untergekommen. Der Sachschaden an dem großen Wohngebäude geht in die Millionen. Nach Mitteilung der Polizei ist die Brandursache weiterhin unklar.