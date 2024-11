per Mail teilen

Wegen eines Wasserschadens an einer Schule in Ettlingen, müssen rund 1.000 Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben. Der Unterricht soll Online stattfinden.

Ein Wasserrohrbruch an der Bertha-von-Suttner Schule in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) hat dazu geführt, dass in dieser Woche rund 1.000 Schülerinnen und Schüler von zuhause aus unterrichtet werden müssen. Laut Landratsamt Karlsruhe sind die Räume wegen des Wasserschadens nicht nutzbar.

Wasserschaden am Wochenende in Ettlingen entdeckt

Der Schaden sei am vergangenen Wochenende entdeckt worden, sagt das Landratsamt auf Nachfrage des SWR. Nun müsse man für die ganze Woche auf Online-Unterricht ausweichen. Eltern und Schüler seien umgehend informiert worden.

Wann können alle Klassen wieder zurück in die Schule?

In der kommenden Woche sollen die Schulklassen je nach Priorität wieder vor Ort unterrichtet werden. Insbesondere Prüfungsklassen sollen bevorzugt werden, heißt es. Es werde mehrere Wochen dauern bis der Schaden behoben sei, da auch die Decken teilweise erneuert werden müssen. Die Schadenshöhe liegt laut Landratsamt voraussichtlich bei über 100.000 Euro. Vandalismus schließe man aus.

Die Bertha-von-Suttner Schule gehört zum Beruflichen Bildungszentrum Ettlingen, das aus drei Schulen besteht. Von dem Schaden ist nur die Bertha-von-Suttner Schule betroffen.