20 Jahre Tsunami in Thailand: "Diese Leichenberge vergisst du nie"

Zum 20. Mal jährt sich die Tsunami-Katastrophe in Thailand. Rainer Gottwald aus Liedolsheim betrieb damals mehrere Tauchschulen auf Phuket. Erinnerungen, die ihn bis heute nicht loslassen:

Box-Manager Rainer Gottwald aus Liedolsheim (Kreis Karlsruhe) führt ein bewegtes Leben. Boxkämpfe, "Promi Big Brother", Society-Events. Vor 20 Jahren überlebte er den Tsunami in Thailand, wo er mehrere Tauchschulen betrieb. Die Ereignisse von damals lassen ihn bis heute nicht los. Dennoch: Der 58-Jährige will in den nächsten Monaten mit seiner Familie wieder nach Thailand ziehen.

Die Tsunami-Katastrophe 2004 Am 26. Dezember 2004 kurz nach Mitternacht wurde ein Seebeben mit einer Stärke von 9,1 vor der Insel Sumatra im Indischen Ozean gemessen. Es war das drittstärkste jemals aufgezeichnete Beben und löste eine Reihe Tsunamis an den Küsten aus. Insgesamt starben durch das Beben und seine Folgen etwa 230.000 Menschen. Über 110.000 Menschen wurden verletzt, über 1,7 Millionen Küstenbewohner rund um den Indischen Ozean verloren ihr Zuhause.

Tsunami 2004 in Thailand: Als das Urlaubsparadies zur tödlichen Falle wurde

Vor 20 Jahren wollten viele Touristen über Weihnachten den Urlaub in Thailand am Strand verbringen. Rainer Gottwald aus dem Landkreis Karlsruhe betrieb damals vier Tauchschulen im Urlaubsparadies, unter anderem auf Phuket.

Die tödliche Welle nach dem massiven Seebeben veränderte für ihn alles. Er überlebte knapp und fing sofort an, bei den Rettungsarbeiten zu helfen.

Wenn du solche Berge von Leichen siehst, vergisst du das nie. Oder die Creme, die sie dir gegeben haben, damit du diesen süßlichen Duft nicht riechst.

Gottwald rettete Menschen, reinigte Trinkwasserreservoir

Kurz nach dem Tsunami habe das blanke Chaos geherrscht, so der Box-Manager zwanzig Jahre später. Die Bilder hätten sich tief eingebrannt. Seine Tauchfähigkeiten seien kurz nach der Katastrophe sehr gefragt gewesen. Sowohl auf Phuket als auch in Khao Lak habe er geholfen, Menschen zu retten.

Später haben wir das Frischwasserreservoir gereinigt. Tote Menschen, tote Tiere, das musste alles raus, damit das Wasser nicht kontaminiert wurde. Sonst hätte Phuket kein Frischwasser mehr gehabt.

Tsunami-Katastrophe in Thailand hat Spuren hinterlassen

Egal wie viel Zeit vergeht, die Erlebnisse in den Weihnachtstagen von 2004 in Thailand haben ihn nachhaltig beeindruckt. Die Verzweiflung und Not der Menschen hatte teils drastische Konsequenzen, so erzählt er rückblickend.

Da kam der Polizeichef und fragte: Willst du einen Revolver oder eine Pistole? Da war die Hölle los. Leute, die überlebt haben, wurden beraubt und Schlimmeres.

Boxpromoter Gottwald zieht es wieder nach Thailand

Der Tsunami ist zwar Geschichte, aber Thailand lässt Rainer Gottwald nicht los. Mit seiner thailändischen Frau Tiggy und der gemeinsamen Tochter will der 58-Jährige jetzt erneut nach Thailand auswandern.

Ich sehne mich nach dem Wasser, nach dem Tauchen, nach alten Freunden. Viele haben gesagt: Komm doch wieder nach Thailand.

Der diplomierte Tauchlehrer, der in Deutschland als Box-Manager viele Events veranstaltet und Athleten betreut hat, weiß auch schon, wie er Geld verdienen will in Thailand: mit einer Wunderwaffe gegen Moskitos.