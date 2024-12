Andreas Niehues und Sybille Niehues-Zimmermann verzaubern mit Weihnachtsdekoration

Dominik Kuhn alias "Dodokay“ synchronisiert Filmszenen auf Schwäbisch und erreicht damit ein großes Publikum. In seiner Jugend war der 55-Jährige außerdem leidenschaftlicher Gamer und ist jetzt in einer Dokumentation über Telespiele zu Gast: „Telespiele-Kult in den 70ern mit Gottschalk". Im Landesschau-Studio erzählt Dodokay von seinem Synchronisationstalent und was er von dem Kult um Retro-Spiele hält.