Am Zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 brach ein gewaltiger Tsunami über die Küsten des Indischen Ozeans. Isolde Fries aus Ludwigsburg machte da gerade Strandurlaub in Thailand.

Es war die bislang größte Katastrophe im Indischen Ozean: Am 26. Dezember 2004 gegen 8 Uhr Ortszeit brach eine mehr als 30 Meter hohe Tsunami-Welle über die Küsten des Indischen Ozeans. Mehr als 220.000 Menschen kamen ums Leben, darunter viele ausländische Touristinnen und Touristen. Isolde Fries aus Ludwigsburg machte damals gerade Urlaub mit ihrer Familie im thailändischen Phuket.

Als der Tsunami kam: Die Hölle im Paradies

20 Jahre später erinnert sich die 56-jährige Ludwigsburgerin noch genau an den Moment, als das Urlaubsparadies zur Hölle wurde. Mit ihrer Familie saß sie am Zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 am Frühstückstisch. Als sie aus dem Fenster blickte, entdeckte sie plötzlich, dass sich Wassermassen die Straße herunterwälzen. Dann sah sie die gigantische Welle.

Und dann sehe ich diese Riesenwelle und hab' gedacht: Oh Gott! Jetzt schnell, nur noch Rennen.

Ihr Glück: Das Hotel lag direkt an einem Hang, auf den sich die Familie retten kann. In ihren vergangenen Thailand-Urlauben, erzählt Fries, habe sie immer Hotels direkt am Strand gebucht. 2004 sei das erste Mal gewesen, dass die Unterkunft weiter weg von der Küste gelegen habe. Ein Zufall, der ihr und ihren Lieben das Leben rettet.

Malen gegen das Trauma

Die Katastrophe hat Isolde Fries körperlich unversehrt überlebt. Aber ihre Seele, sagt sie, habe seitdem einen Riss. Mithilfe von Kunst versucht sie in der Zeit nach dem Tsunami, das Trauma zu verarbeiten. Ihr erstes Bild zeigt eine rote Welle der Zerstörung, die alles verschlingt. Für Isolde Fries drückt es den Schmerz und den Verlust aus, die vielen Verletzten und Toten. Wenn sie es sich heute ansieht, kommen ihr noch immer die Tränen.

Das war mein schwerstes Bild, das ich je gemalt habe.

Mit Acrylfarben bringt sie eine Welle nach der anderen auf die Leinwand. Dank einer Traumatherapeutin und mithilfe der Malerei findet Fried wieder Lichtblicke im Leben, die sich auch in ihren Bildern widerspiegeln. "Zwei Jahre nach der Katastrophe konnte ich erstmals wieder schöne Motive malen", erzählt sie.

Heute ist Isolde Fries jeden Tag dankbar, dass sie den Tsunami vor 20 Jahren überlebt hat. Sie versucht seitdem, jeden Moment als Geschenk zu sehen. Mit ihrer Geschichte möchte sie auch anderen Mut machen, sich in schweren Zeiten Hilfe zu holen und das Schöne im Leben wiederzuentdecken.