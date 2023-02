Obersontheim: Zeugen nach tödlichem Crash gesucht

per Mail teilen

Nach einem tödlichen Unfall bei Obersontheim in der Nacht auf Samstag gibt es Zweifel der Polizei am bisher vermuteten Unfallhergang. Daher werden Zeugen gesucht.

In der Nacht auf Samstag starb ein 54-Jähriger in Folge eines schweren Zusammenstoßes bei Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall). Inzwischen kamen Zweifel an dem Unfallhergang auf, wie die Polizei ihn bisher vermutete. Daher werden Zeugen gesucht.

Wer kam auf Gegenfahrbahn?

Bisher gingen die Ermittler davon aus, dass der verstorbene Mann mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn kam und dann frontal mit dem Fahrzeug eines 29-Jährigen zusammenstieß. Diesen Unfallhergang zweifelt die Polizei nun aber an.

Es sei nach neuesten Erkenntnissen nicht klar, wer der beiden Unfallbeteiligten auf die Gegenfahrbahn gekommen sei. Daher werden Zeugen gesucht. Der 54-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, der 29-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.