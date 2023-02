Raserunfall: Geschwindigkeitskontrollen in der Vergangenheit

Nach dem tödlichen Unfall in der Heilbronner Wollhausstraße wird weiter ermittelt. Die Stadt kontrollierte dort auch immer wieder das Tempolimit.

Der mutmaßliche Unfallverursacher sitzt in Untersuchungshaft. Er soll in Heilbronn Mitte Februar mit mehr als Tempo 80 in das Auto einer Familie gerast sein - in einer 40er Zone. Die Stadt Heilbronn hat unterdessen auf Anfrage mitgeteilt, dass sie auch in der Wollhausstraße immer wieder die Geschwindigkeit kontrolliert.

Geschwindigkeit in der Wollhausstraße gemessen

Zwölf Mal habe die Stadt Heilbronn im vergangenen Jahr mobil gemessen, mit einer Beanstandungsquote von 16,4 Prozent. Die Messungen hätten im Bereich einer 30er Zone stattgefunden und die Beanstandungsquoten seien "tatsächlich überdurchschnittlich hoch", so eine Stadtsprecherin. Die geblitzten Fahrerinnen und Fahrer seien allerdings längst nicht alle Raser gewesen, betonte sie. Einen Monat lang stand in der Wollhausstraße ein Radar-Anhänger.

Mutmaßlicher Raser in U-Haft

Bei dem Unfall am 12. Februar wurde ein Familienvater getötet und die Mutter und zwei Kinder wurden schwer verletzt. Ein 20 Jahre alter Mann soll mit mehr als Tempo 80 das Fahrzeug der Familie gerammt haben. Die Ermittlungen laufen, derzeit würden noch Digitalspuren ausgewertet, so die Staatsanwaltschaft. Sie wirft dem mutmaßlichen Unfallverursacher Totschlag und dreifachen versuchten Totschlag vor.