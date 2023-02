Neckarsulm: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

per Mail teilen

Zwischen Neckarsulm und Bad Friedrichshall sind bei einem Unfall am Aschermittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer war in den Gegenverkehr geraten.

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der B27 zwischen Neckarsulm und Bad Friedrichshall (beide Kreis Heilbronn) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 17 Uhr war ein 46 Jahre alter Mann laut Polizei mit seinem Auto auf einem geraden Streckenabschnitt auf die Gegenspur geraten. Warum, ist noch unklar. Der Mann prallte mit seinem Auto frontal in den Transporter eines 40-Jährigen. Beide Männer mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden, sie wurden schwer verletzt in naheliegende Krankenhäuser gebracht.

B27 bis in den Abend gesperrt

Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 30.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Die B27 war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis etwa 20 Uhr gesperrt. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.