Die milden Temperaturen kurbeln den Verkauf von Frühlingsblumen an. Blumenfreunde finden eine Auswahl an bunten Blumen in den Gärtnereien und Blumengeschäften im Raum Heilbronn.

Mit den milden Temperaturen steigt bei vielen Blumenfreunden die Vorfreude auf den Frühling. Jetzt im Februar gibt es schon eine große Auswahl in den Gärtnereien und Fachgeschäften zu finden: Narzissen, Tulpen, Hyazinthen, Primeln. Die Floristin Käthe Böttcher aus dem Bad Wimpfener Blumengeschäft Blumengarten sagt, dass der Umsatz in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen ist: "Die Leute lechzen jetzt nach Frühling. Am liebsten würden sie schon gleich nach Weihnachten zu den Frühjahrsblumen greifen."

Im Februar gibt es schon die meisten Frühblüher in den Gärtnereien

Viele möchten nun Farbe in die Häuser bringen und ein Stück Natur. Der Februar sei dafür eine gute Zeit, weil es in den Gärtnereien schon alles gibt. "Draußen wächst es noch nicht, also muss man es bei uns kaufen", so Böttcher. Die Preise sind zwar schon spürbar in den vergangenen Jahren gestiegen, dennoch kaufen immer noch viele Leute Blumen und Pflanzen, gerade zu Beginn des Jahres, so die Floristin.

Den ersten Kaffee des Jahres draußen im Café genießen. SWR

Milde Temperaturen lockt Menschen in die Parks und Cafés

Viele Menschen zieht es in diesen Tagen nach draußen, in die Cafés und Parks, um die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres einzufangen. In Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) genießen viele den Spaziergang im Kurpark.

Laut deutschem Wetterdienst soll es erst einmal in den nächsten Tagen frühlingshaft bleiben. Die Temperaturen könnten auf bis zu 16 Grad klettern.