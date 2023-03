Frühlingsanfang: Heilbronner Eisdielen hoffen auf wärmere Tage

per Mail teilen

Der meteorologische Frühlingsanfang fällt in Heilbronn kühl aus, maximal acht Grad misst das Thermometer. Für einige Händler ist das kein guter Frühlingsanfang.

Zum Frühlingsanfang sind auf den Grünflächen in Heilbronn kaum Blüten zu sehen. Es ist zu kalt, nachts liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die maximal acht Grad zum Frühlingsanfang sind auch in der Fußgängerzone sichtbar, Menschen sind dick eingepackt in Jacken unterwegs.

Heilbronn soll zum Blumenmeer werden

Lediglich vereinzelt sind Krokusse bereits mit Blüte zu sehen. Bald sollen es fast 100.000 entlang des Neckars werden, teilt die Heilbronn Marketing GmbH mit. Im Herbst wurden die Knollen gepflanzt. Es könnte jedoch noch Wochen dauern, bis alle blühen.

Dass es momentan zu kalt für junge Blumen ist, wissen offenbar auch die Kunden von Oranje Blumen-Händler Edwin Staal. Gerade laufe das Geschäft schlecht mit Blumensetzlingen für den Friedhof oder den Balkon. Zum Glück seien jedoch Schnittblumen immer gefragt, so Staal.

"Vielleicht ist es nächste Woche besser mit der Temperatur. Die beste Temperatur ist nach den Eisheiligen."

Blumensetzlinge sind noch Ladenhüter wegen der kalten Temperaturen. SWR SWR

Eisdielen sind bereit für wärmere Tage

Trotz des kalten Frühlingsanfangs sind die meisten Eisdielen in Heilbronn bereits geöffnet. Luca Giacomel von der Eisdiele Gelatone nimmt den "Kaltstart" in den Frühling gelassen hin. Seine Familie ist schon im Februar aus Italien nach Heilbronn gekommen, um das Geschäft zu öffnen. Und im Februar seien die warmen Tage auch schon ganz gut gelaufen, so Giacomel. Trotzdem hoffe er auf noch mehr wärmere Tage.

"Ich hoffe, dass die Saison wie letztes Jahr wird."

Noch sind kaum Blüten am Neckarufer zu sehen. SWR SWR

Reiselust auf warme Ziele

Für die Reisebranche bedeuten die kalten Temperaturen mehr Nachfrage nach warmen Ländern. Bei Thomas Raisch vom Reisebüro Böhm seien momentan besonders Fernreisen und Ägypten gefragt. "Die Kunden haben von Kälte genug", so Raisch.

Noch wird es einige Tage dauern, bis es auch in Heilbronn wieder wärmer wird, gegen Ende der Woche soll es eher nochmal kälter und bewölkter werden.