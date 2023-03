Die SLK-Kliniken Heilbronn

Zum Verbund der SLK-Kliniken Heilbronn gehören mehrere Krankenhaus-Standorte: das Heilbronner Klinikum am Gesundbrunnen, das Klinikum am Plattenwald in Bad Friedrichshall und die Lungenklinik Löwenstein. Das stationäre Angebot werde durch die Geriatrische Rehaklinik in Brackenheim vervollständigt, heißt es. Nach eigenen Angaben gibt es rund 1.600 stationäre Betten. Jährlich würden mehr als 70.000 Patienten stationär und knapp 200.000 Patienten ambulant behandelt, heißt es vom SLK-Klinikum. Dafür sorgen etwa 5.800 Mitarbeitende. Weiter betreiben die SLK-Kliniken ambulante Gesundheitszentren in Möckmühl und Brackenheim.