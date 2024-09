Mehrere schwere Unfälle in Heilbronn-Franken

In der Region haben sich am Wochenende mehrere schwere Unfälle ereignet. Dabei starben zwei Menschen, ein Mann konnte sich schwer verletzt aus seinem brennenden Fahrzeug befreien.

Mehrere schwere Unfälle haben am Wochenende die Polizei beschäftigt. So ist am Sonntag ein Autofahrer auf der A81 zwischen zwischen Neuenstadt und Weinsberg (beide Kreis Heilbronn) ins Schleudern geraten und in eine Absperrung geplant. Der 49 Jahre alte Mann starb später an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt. Auch in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist ein Mann gestorben. Er war mit seinem Pedelec unterwegs.

E-Bike-Fahrer stürzt in den Graben

Der Pedelec-Fahrer, ein 83 Jahre alter Mann, war laut Polizei am Samstag im Ortsteil Höhefeld gestürzt und in einen Straßengraben gefallen. Eine Passantin entdeckte ihn dort. Er war den Angaben zufolge nicht ansprechbar und kam umgehend in ein Krankenhaus. Dort starb er kurz darauf.

Warum der Senior in den Graben stürzte ist unklar, so die Polizei. Ebenso sei nicht bekannt, ob der Sturz der Grund für den Tod des Mannes sei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei einem Unfall auf der B27 bei Lauffen am Neckar brannte der Pritschenwagen komplett aus. Der Fahrer konnte sich schwer verletzt retten. picture-alliance / Reportdienste 7aktuell.de | Kevin Lermer

Lauffen: Pritschenwagen komplett ausgebrannt

Schwer verletzt wurde ein Mann in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn). Er war auf der B27 mit seinem Pritschenwagen gegen einen Baum geprallt. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit, heißt es, sei der Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Baum kollidiert. Schnell geriet der Pritschenwagen in Brand. Der Mann konnte sich laut Polizei schwer verletzt aus seinem Fahrzeug befreien. Die B27 war bis in den Abend hinein in beiden Richtungen gesperrt.