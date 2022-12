Die A6 in Richtung Mannheim ist bei Neuenstein nach einem Lkw-Unfall in Fahrtrichtung Heilbronn weiterhin gesperrt. Laut Polizei wird die Sperrung bis etwa 20 Uhr andauern.

Nach einem Unfall auf der A6 bei Neuenstein (Hohenlohekreis) am Donnerstagmorgen ist die Fahrbahn in Richtung Heilbronn/Mannheim weiterhin gesperrt - laut Polizei noch bis etwa 20 Uhr. Ein mit rund 20 Tonnen Holz beladener Sattelzug lag am frühen Morgen zwischen Kupferzell und der Raststätte Hohenlohe Nord quer über der Fahrbahn. Die Fahrbahn wird weiterhin geräumt.

Bergungsarbeiten auf A6 dauern noch

Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Kupferzell ausgeleitet. Die Bergungsarbeiten ziehen sich noch länger hin, so die Polizei auf SWR-Anfrage. Gegen Abend sollte die Vollsperrung aufgehoben werden, heißt es. Dann sollte zumindest eine Spur wieder freigegeben werden. Die Ladung des verunfallten Lkw müsse per Hand geborgen werden, weswegen die Arbeiten länger dauern, so die Polizei.

Lkw ins Schlingern geraten

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer des Lastwagens zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, ins Schlingern geraten und schließlich umgekippt. Der 30-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei.