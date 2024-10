Noch ist die Lage in den Kitas angespannt. Doch stimmt die Prognose des Heilbronner Gemeinderats, dann könnte die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen bald zurückgehen.

Nicht nur in Baden-Württemberg fehlen tausende Kita-Plätze. Die Lage ist angespannt, viele Einrichtungen stehen vor dem Kollaps. Scheint jetzt die Entspannung zum Greifen nah? Zumindest lässt das eine Prognose vermuten, die am Donnerstag im Heilbronner Gemeinderat vorgestellt wurde.

Von der Kita in die Schule: Braucht Heilbronn bald weniger Betreuung?

In den vergangenen sechs Jahren wurden im Kindergartenbereich über 500 zusätzliche Plätze benötigt, so die Stadt. Drei neue Kindergärten befinden sich daher gerade noch im Bau. Doch es zeichnet sich langsam Entspannung ab.

Das liege vor allem daran, dass die geburtenstärksten Jahrgänge bald nach und nach in die Schule kommen, so die Stadt. So könnte der Bedarf an Betreuungsplätzen in Zukunft deutlich sinken. Bürgermeisterin Agnes Christner, zuständig unter anderem für Bildung und Betreuung, rechnet damit, dass der Bedarf in drei bis vier Jahren vollständig gedeckt werden kann.

Mit solchen Plakaten hat die Stadt Heilbronn nach Personal gesucht. Gibt es nun bald genug Kita-Plätze? Laut Prognose des Gemeinderats - ja. SWR Ulrike Schirmer

Kita-Plätze: Noch ist der Bedarf hoch

Trotzdem herrsche derzeit noch keine Ruhe in den Einrichtungen. Der Ausbau neuer Wohngebiete und die Zuwanderung erschweren die Planung, heißt es.

Die Stadt plant außerdem, die Gebühren für die Kita-Betreuung für unter Dreijährige schrittweise zu erhöhen. Trotz Erhöhung liegt Heilbronn nach eigenen Angaben noch deutlich unter dem Landesrichtsatz.