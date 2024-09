32 Gefangene leben und arbeiten auf dem landwirtschaftlichen Anwesen der JVA Heilbronn in Talheim. Am Freitag wird dort der erste Bio-Wein der Haftanstalt gelesen.

An der Außenstelle des Heilbronner Gefängnisses in Talheim (Kreis Heilbronn) wird am Freitag der erste Bio-Wein der Gefangenen gelesen. Mit dabei ist Justizministerin Marion Gentges (CDU), teilte das Ministerium in Stuttgart mit. Verkauft wird der Bio-Wein später unter dem Slogan "Gereift im Gefängnis". Eine Anlehnung an das Ziel der Resozialisierung der Gefangenen. 32 von ihnen leben und arbeiten im sogenannten offenen Vollzug auf dem Hof. Hier werden sie unter anderem auf ein Leben in Freiheit vorbereitet.

JVA baut auch Obst und Gemüse an

Bis zum Jahr 2002 war der Hohrainhof die weltweit einzige JVA, die Wein nicht nur anbaut, sondern auch weiterverarbeitet. Dann kam ein Gefängnis in Italien dazu. Neben Bio-Wein wird auf dem Hof in Talheim auch das Obst- und Gemüse in Bioqualität angebaut. Dass ein Gefängnis Weinbau betreibt, ist laut Justizministerium in Deutschland weiter ein Unikum. Der Hof verfüge über elf Hektar Rebflächen. Jedes Jahr könnten demnach 50.000 bis 60.000 Liter Wein abgefüllt werden.

Gemüse vom Hohrainhof (Archivbild) SWR Simon Bendel

Außerdem gibt es Ställe, in denen Limpurger Rinder gehalten werden. Der Umstieg auf Bio erfolgte im Jahr 2020 nach einer Petition gegen das Bienensterben. Die JVA wolle mit gutem Beispiel vorangehen, heißt es in einer Mitteilung. Die Umstellung sei inzwischen abgeschlossen. Es gebe Wein, Gemüse und Rindfleisch in Biolandqualität.