Bahnstreik noch bis 18 Uhr: Wichtige Verbindung um Heilbronn betroffen

Die GDL bestreikt erneut die landeseigene SWEG. Die Verbindungen in verschiedene Richtungen um Heilbronn sind betroffen.

Bahnreisende auch in Heilbronn-Franken müssen sich derzeit wieder auf Beeinträchtigungen und Zugausfälle einstellen. Seit Montagmorgen 10:30 Uhr bestreikte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) die landeseigene Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG). Inzwischen heißt es, Streikende sei um 18 Uhr am Montagabend, danach würde es noch einige Zeit dauern bis der Schienenverkehr wieder regulär laufe. Betroffen sind konkret die Verbindungen zwischen Heilbronn und Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis), Mannheim und Heilbronn sowie Tübingen und Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) über Heilbronn, so die SWEG.

Fahrgäste sollen sich weiterhin vor Fahrtantritt auf bahn.de oder im DB-Navigator über ihre Verbindung informieren.