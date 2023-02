Umzüge in Gundelsheim & Co

Party, Kostüme, fröhlich sein - der Fasching geht am Faschingsdienstag in die letzte heiße Phase. In der Region Heilbronn-Franken waren gleich mehrere Faschingsumzüge am Start.

Die Faschings-Hochburgen in der Region Heilbronn-Franken waren am Faschingsdienstag 2023 endlich wieder in närrischer Hand, mit gleich mehreren Umzügen. Faschingsendspurt in Gundelsheim Privat/ Wolfgang Riedle So zum Beispiel der größte Faschingsumzug der Region in Gundelsheim (Kreis Heilbronn): Dort startete die Straßen-Party bereits um 11 Uhr, der Zug des Gundelsheimer Carneval-Vereins mit Fanfarenzügen, Guggenmusikern und sonstigen Gruppen zog dann ab 14:11 Uhr durch die Straßen. Faschingslindwürmer in Heinsheim Ebenfalls um 14:11 Uhr starteten die Faschingslindwürmer des Heinsheimer Carneval-Vereins im Bad Rappenauer Teilort Heinsheim (Kreis Heilbronn) sowie in Hüffenhardt (Neckar-Odenwald-Kreis). In Brackenheim-Stockheim (Kreis Heilbronn) lud der Faschingsausschuss Stockheim um 13:59 Uhr zum 45. Faschingsumzug. Umzug durch Bad Rappenau 2023 SWR Und auch im Main-Tauber-Kreis wurde gefeiert: In Gerchsheim startete um 14:11 Uhr der Faschingsumzug und in Tauberbischofsheim-Hochhausen zog der Fastnachtsumzug der Hochhäuser Groasmückle Igersheim um 14:01 Uhr durch den Ort.