Fasching: Zahlreiche Umzüge in der Region

Auch am Sonntag geben die Narren in der Region den Ton an. Zahlreiche Umzüge stehen in den Startlöchern. Zum Beispiel in Bad Wimpfen.

Bad Wimpfener Umzug durch die Gassen der Altstadt In Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) schlängelt sich am Sonntag ab 14:11 Uhr der große Faschingsumzug vom Tal ab hoch durch die Altstadt bis zur Lenaustraße. Unter der neuen Zugmarschallin Hilde Weyhing sind 106 Startnummern gemeldet, darunter einige große Wägen mit tonnenweise Wurfmaterial. Moderiert wird der Zug von zwei Tribünen aus. Eppingen: Leiergassenumzug der Kolpingfamilie In Eppingen (Kreis Heilbronn) steht um 14.11 Uhr der Leiergassenumzug der Kolpingfamilie an. Die Gemeinschaft feiert dieses Jahr ihr 100jähriges Bestehen. "Seid dabei, wenn sich 1.001 Dalmatiner auf dem Markplatz drängeln und Happy Birthday singen!", heißt es auf der Einladung. Gaudiwurm in Brackenheim (Archiv) Stadtverwaltung Brackenheim Gaudiwurm in Brackenheim-Hausen In Brackenheim (Kreis Heilbronn) ist es der Gaudi-Wurm, der sich ab 13:29 Uhr durch den Stadtteil Hausen vom Riexinger-Parkplatz bis zum Sportgelände windet. Unterwegs werden alle großen und kleinen Zuschauer mit reichlich Süßigkeiten und Flüssigem für ihr Kommen belohnt, versprechen die Brackenheimer. Wertheim In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) will die Faschingsgesellschaft Mondfeld (FGM) mit ihrer "supernärrischen Muppet Show" durch den Stadtteil ziehen. Von etwa 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr ist deshalb die Ortsdurchfahrt für den Verkehr gesperrt. Bühlertann mit Umzug und Narrenmesse In Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) geht es um 13:30 Uhr weiter. Tausende feiernde Narren werden erwartet. Nach der Amtsenthebung des Bürgermeisters beginnt um 14:00 Uhr beginnt der große traditionelle Umzug. Danach folgt die erste Familienprunksitzung in der Bühlertalhalle.