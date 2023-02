Faschingsumzüge in der Region

Die Fastnachtsnarren in der Region kommen am Wochenende nochmal auf Ihre Kosten. In der ganzen Region gibt es Faschingsumzüge und Partys.

Zum traditionellen Faschingsumzug in Bühlerzell (Kreis Schwäbisch Hall) werden am Samstag bis zu 15.000 Besucher erwartet. Ab 13.30 Uhr ziehen die Gruppen durch die Straßen. Mit dem Kauf des Bühlerzeller Faschingsordens, der dieses Jahr 5 Euro beträgt, berechtigt zum Eintritt des Faschingsumzugs. Damit werden die teilnehmenden Gruppen unterstützt und ein Teil der Infrastrukturkosten beglichen. Der Eintritt wird an den Ortseingängen und weiteren ausgewählten Punkten kassiert.

Großer Jubiläumsumzug in Bad Rappenau

Seit 25 Jahren erklingt es während der Faschingszeit in den Straßen Bad Rappenaus (Kreis Heilbronn) ganz laut „Rappenau Helau – Bad Rappenau Helau – Wolfsstecher Helau“. Dies ist ein sicheres Zeichen dafür, dass die Umzugsnarren auf Einladung der Wolfsstecher wieder unterwegs sind. Nur in den Jahren 2020 bis 2022 war der Narrenruf aufgrund Corona verstummt. Deshalb findet in diesem Jahr der 22. Jubiläumsumzug statt unter dem Motto „5 x 5 und 2 x 11 = Wolfsstecher“.Insgesamt haben sich 56 Gruppen angemeldet. Um 14:11 geht es los. Anschließend ist eine große Après-Ski Party geplant.

Fastnachtsumzug des Königheimer Karneval Klubs

Der große Fastnachtsumzug des Königheimer Karneval Klubs (Main-Tauber-Kreis) findet in diesem Jahr am Samstag um 14.01 Uhr statt. Es werden viele Gruppen befreundeter Fastnachtsvereine erwartet, die gemeinsam mit den Königheimer Gruppierungen in einem bunten Gaudiwurm durch Kannenheim ziehen werden. Im Anschluss an den Umzug treffen sich alle Narren in und um die Brehmbachtalhalle, um dort eine After-Umzugs-Party zu starten.

Bühlertann mit Umzug und Narrenmesse

Am Sonntag geht es in Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) um 13:30 Uhr mit dem großen Faschingsumzug weiter. Tausende feiernde Narren werden erwartet. Dieser Tag beginnt mit der "Messe für Narren" in der katholischen Pfarrkirche. Um 10.11 Uhr ist die Amtsenthebung des Bürgermeisters, um 14.00 Uhr beginnt der große traditionelle Umzug, danach folgt die erste Familienprunksitzung in der Bühlertalhalle.

Bad Wimpfener Umzug durch die Gassen der Altstadt

Der große Faschingsumzug durch Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) startet diesen Sonntag um 14.11 Uhr und schlängelt sich vom Tal ab hoch durch die Altstadt bis zur Lenaustraße. Unter der neuen Zugmarschallin Hilde Weyhing sind 106 Startnummern gemeldet, darunter einige große Wägen mit tonnenweise Wurfmaterial, etliche Musik- und Fanfarenzüge und Fußgruppen, die dem Publikum richtig einheizen werden. Die WFG und auch viele Wimpfener Vereine haben sich ins Zeug gelegt und prächtige Kostüme und aufwendig dekorierte Wägen gebaut. Moderiert wird der Zug von 2 Tribünen aus, zur Deckung der Aufwendungen wird eine Zugsammlung erhoben.