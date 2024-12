per Mail teilen

Sie sollen mit Kokain gehandelt und eine Geisel genommen haben: Die Heilbronner Polizei hat zwei Männer verhaftet und zahlreiche Gebäude und Fahrzeuge durchsucht.

Beamte der Kriminalpolizei Heilbronn durchsuchten am Donnerstag mehrere Objekte im Stadtgebiet, darunter auch eine Shisha-Bar. Direkt davor nahmen Spezialkräfte zwei Männer fest, einen 33- und einen 53-Jährigen. Der Jüngere der beiden war bereits früher in der organisierten Rauschgiftkriminalität aktiv, berichtet die Polizei, dadurch geriet er auch in deren Fokus. Verdeckte Ermittlungen führten dann zu dem Verdacht, er könnte einen schwunghaften Kokainhandel aus der durchsuchten Shisha-Bar heraus betreiben. Der 53-Jährige soll ihm dabei geholfen haben. Neben dem Rauschgifthandel gehen die Ermittler davon aus, dass die beiden auch eine Geisel genommen hatten.

Kokain und Schreckschusswaffen gefunden

Bei der Durchsuchung von Wohnungen, Fahrzeugen und der Bar fanden die Beamten unter anderem ein halbes Kilogramm Kokain und zwei Schreckschusspistolen, Munition für eine scharfe Schusswaffe und mehrere hunderttausend Euro Bargeld. Außerdem wurden zwei Fahrzeuge beschlagnahmt, die für den Rauschgifthandel benutzt worden sein sollen. Die Verdächtigen sitzen jetzt in Untersuchungshaft.