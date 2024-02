David Hägele ist der neue Chef im Braunsbacher Rathaus

per Mail teilen

David Hägele wird neuer Bürgermeister von Braunsbach. Mit über 85 Prozent der Stimmen hat der 29-Jährige am Sonntag im ersten Anlauf deutlichen die Wahl gewonnen.

Die Bürgerinnen und Bürger in Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) haben entschieden: David Hägele heißt der klare Sieger der Bürgermeisterwahl. Er konnte sich am Sonntagabend mit 85,25 Prozent der Stimmen durchsetzen. Und der 29-Jährige muss für den neuen Posten nicht einmal das Gebäude wechseln. Denn seit 2019 arbeitet David Hägele als Hauptamtsleiter im Braunsbacher Rathaus - nun also als Bürgermeister. Im SWR-Interview freut er sich über das gute Wahlergebnis.

Das war ein Wahnsinnsergebnis, ich bin überglücklich.

Hägele: "Es kann nahtlos weitergehen"

Es sei ein riesiger Vertrauensvorschuss, den er von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Braunsbach erhalten habe, sagte Hägele. So ein Ergebnis stärke einem den Rücken und man könne motiviert und mit Schwung und Elan ins Amt gehen.

In den vergangenen vier Jahren konnte David Hägel in seinem Job als Hauptamtsleiter nicht nur die Gemeinde, sondern auch die Abläufe kennenlerne. Er sei in den Prozessen und Themen drin, sagte er.

Ich weiß, worauf es ankommt. [...] Es kann quasi nahtlos weitergehen.

Der Bürowechsel steht dann vermutlich schon in den nächsten Tagen und Wochen an, meinte der frischgewählte Rathauschef.

David Hägele nach seiner Wahl zum neuen Bürgermeister von Braunsbach David Hägele

Gegenkandidat Ehmann chancenlos

Hägeles Kontrahent Johannes Ehmann, Heimerzieher am Schlossgymnasium in Künzelsau (Hohenlohekreis), erhielt 13,88 Prozent der Stimmen und blieb somit chancenlos.

Die Wahlbeteiligung lag laut vorläufigem Ergebnis bei 60 Prozent. Die Braunsbacher waren zur Wahl aufgerufen, weil der bisherige Bürgermeister Frank Harsch (CDU) in Engen im Kreis Konstanz zum Bürgermeister gewählt wurde.

Wiederaufbau in Braunsbach bleibt Thema

Auch unter dem Nachfolger von Frank Harsch wird es um den Wiederaufbau nach der Sturzflut 2016 gehen. Denn noch immer sind die Folgen nicht restlos beseitigt. Damals hatte während eines Unwetters eine Lawine aus Schlamm und Geröll große Teile des Ortes zerstört.

Rund zwei Jahre soll es noch dauern, bis alles erneuert ist. Vor allem im Untergrund stehen noch Arbeiten an, wie etwa Zuleitungskanäle.