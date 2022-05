Sechs Jahre nach der Sturzflut in Braunsbach: Wiederaufbau fast abgeschlossen

per Mail teilen

Sechs Jahre nach der Sturzflut in Braunsbach sind die meisten Schäden beseitigt. Der Wiederaufbau sei zu 75 bis 80 Prozent abgeschlossen, sagt Bürgermeister Frank Harsch (CDU).

Derzeit werde in Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) ein sogenannter Feinsediment-Fang errichtet, der den Ort vor kleineren Steinen schützen soll. Geröllfänge gibt es bereits. Die Schäden in den Teilorten seien inzwischen beseitigt.

Braunsbach am Tag nach der Sturzflut dpa Bildfunk picture alliance/dpa/ Marijan Murat

Verzögerungen durch Lieferengpässe

Verzögerungen gebe es bei einem fünf Kilometer langen Schmutzwasserkanal, der mit elektrischen Pumpen ausgerüstet werden soll. Wegen Lieferengpässen gebe es notwendige Teile nicht. So könne der Kanal wohl erst im kommenden Jahr in Betrieb gehen statt in diesem Sommer, sagte der Braunsbacher Bürgermeister.

Durch die aktuelle Krise rechnet er auch mit steigenden Kosten. Statt mit 47 Millionen Euro wie bisher, beziffert Harsch die Investitionen in Infrastruktur und Hochwasserschutz jetzt auf 50 Millionen. Dazu kommen noch die Schäden bei den Bewohnern. Bei der Sturzflut wurden mehr als 100 Häuser zerstört.

Gedenkveranstaltung am Jahrestag

Mit einer Gedenk-Veranstaltung zum Jahrestag will die Gemeinde Braunsbach im Kreis Schwäbisch Hall am Sonntagabend an die Sturzflut vor sechs Jahren erinnern.