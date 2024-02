Zwei Kandidaten treten gegeneinander an

In Braunsbach ist an diesem Sonntag Bürgermeisterwahl. Zwei Kandidaten treten an. Auch unter dem Nachfolger von Frank Harsch wird es um den Wiederaufbau nach der Sturzflut gehen.

Heimerzieher Johannes Ehmann oder Hauptamtsleiter David Hägele - an diesem Sonntag können die Einwohnerinnen und Einwohner von Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) entscheiden, wer Nachfolger von Frank Harsch (CDU) werden soll. Harsch ist als Bürgermeister nach Engen (Kreis Konstanz) gewechselt. Folgen der Sturzflut noch nicht restlos beseitigt Wer es auch wird, eine wichtige Aufgabe gilt es weiter zu meistern: Der Wiederaufbau Braunsbachs ist nach der Sturzflut 2016 noch nicht abgeschlossen. Damals hatte während eines Unwetters eine Lawine aus Schlamm und Geröll große Teile des Ortes zerstört. Rund zwei Jahre soll es noch dauern, bis alles erneuert ist. Vor allem im Untergrund stehen noch Arbeiten an, wie etwa Zuleitungskanäle. Hägele ist bereits im Rathaus David Hägele David Hägele David Hägele müsste nicht einmal das Gebäude wechseln, sollte er gewählt werden. Seit Dezember 2019 ist er Hauptamtsleiter in Braunsbach. Ehmann will für Neues stehen Johannes Ehmann Johannes Ehmann Gegenkandidat Johannes Ehmann ist Heimerzieher am Schlossgymnasium in Künzelsau. Er wirbt damit, für neue Ideen zu stehen. Ehmann oder Hägele - die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass das Wahlergebnis bis 18:45 Uhr feststeht.