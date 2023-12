Weihnachtsmarkt Öhringen: So gut besucht wie eh und je

Zufriedene Besucher, zufriedene Beschicker und zufriedene Veranstalter: Die Weihnachtsmärkte in Öhringen und Heilbronn ziehen eine erste positive Bilanz.

Immer am Wochenende lädt der Weihnachtsmarkt in Öhringen (Hohenlohekreis) zum Schlemmen und Bummeln ein. Trotz Inflation und Krisen gibt es aber weder bei der Besucherzahl noch bei der Zahl der Beschicker Einbrüche zu verzeichnen, so David König, der Kulturamtsleiter der Stadt.

Und auch in Heilbronn zeigt sich Steffen Schoch, Geschäftsführer des Veranstalters Heilbronn Marketing GmbH (HMG), genauso wie die Beschicker damit zufrieden, wie der Weihnachtsmarkt in der Käthchenstadt bisher gelaufen ist.

Mehr Beschicker als Plätze in Öhringen

In Öhringen waren die Bewerberzahlen auf einen Platz auf dem Weihnachtsmarkt sogar so hoch, dass man von Wochenende zu Wochenende durchwechseln könne, sodass der Weihnachtsmarkt nie gleich aussieht, so David König. Einige Buden sind natürlich trotzdem jede Woche dabei.

Auch 2023 war der Öhringer Weihnachtsmarkt bisher gut besucht, so eine erste Zwischenbilanz der Veranstalter Stadt Öhringen

Auch die Besucherzahlen seien nicht eingebrochen. Am ersten und zweiten Wochenende - trotz Regenwetters - war der Markt gut gefüllt, König berichtet von langen Schlangen an den Buden, einem gefüllten Marktplatz. Der Regen hat die Menschen nicht davon abgehalten mit Regenschirm bewaffnet auf den Weihnachtsmarkt zu kommen. "Wir sind rundum glücklich", freut sich König - und ein Weihnachtsmarkt-Wochenende steht ja auch noch aus, denn der Öhringer Weihnachtsmarkt öffnet nochmals vom 15. bis 17. Dezember.

Stabile Besucherzahlen in Heilbronn

Auch in Heilbronn zeigen sich die Beschicker zufrieden mit den bisherigen Besucherzahlen und dem Umsatz, so eine Umfrage der HMG. Auch eine Zählstelle in der Innenstadt belege, dass die Besucherzahlen ziemlich genau denen aus dem letzten Jahr entsprechen, berichtet Steffen Schoch, der HMG-Geschäftsführer. Eine genaue Zahl konnte am Wochenende nicht genannt werden, allerdings geht Schoch davon aus, dass bis zum Ende des Weihnachtsmarktes am 22. Dezember etwa 1,2 bis 1,4 Millionen Menschen die Zählstelle passiert haben werden.

Der Veranstalter Heilbronn Marketing GmbH zieht eine erste positive Bilanz des Kätchen Weihnachtsmarkts in der Stadt. HMG/Jürgen Häffner

Auch im Einzelhandel wirkt sich die höhere Frequenz in der Innenstadt positiv aus. Der Weihnachtsmarkt "befruchtet […] auch das wichtige Weihnachtsgeschäft der Händler", erklärt Marielena Maltzan, die Leiterin des Shopping Centers Stadtgalerie.