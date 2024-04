Polizei sucht bei Aktionstag auf der "Platte" das Gespräch mit Bikern

Auf den Motorrad-Routen in der Region ist auch an diesem Wochenende viel los. Die Polizei veranstaltet auf der Löwensteiner Platte parallel eine große Präventionsveranstaltung.

Die sogenannte "Platte" an der B39 bei Löwenstein (Kreis Heilbronn) ist eine Aussichtsplattform, die bei fast allen Bikerinnen und Bikern in der Region Heilbronn-Franken bekannt ist. Das liegt insbesondere auch am dortigen Motorrad-Treffpunkt. An diesem Ort veranstaltet die Polizei am Sonntag die bei Bikerinnen und Bikern beliebte Motorrad-Präventionsveranstaltung "Platte", die mit ihrem zwanzigjährigen Bestehen ein Jubiläum feiert und alle zwei Jahre stattfindet. Über den Tag gibt es für Motorradfahrende ein großes Programm.

B39 für Autofahrer gesperrt

Eröffnet wird die Veranstaltung durch den Heilbronner Polizeipräsidenten Frank Spitzmüller, der selbst Motorradfahrer ist. Bis zum Nachmittag sind unter anderem Erste-Hilfe-Vorführungen des DRK, Infos über moderne Sicherheitstechnik sowie Slalom- und Bremsvorführungen geplant. Außerdem kann bei einem Parcours die Geschicklichkeit beim langsamen Fahren trainiert werden. Um 15 Uhr gibt es eine Motorradtour durch die Region, die von der Polizei begleitet wird.

Die B39 ist am Sonntag zwischen der Abzweigung nach Neulautern und der Zufahrt zur Klinik Löwenstein in Hirrweiler gesperrt. Wer mit dem Auto kommt, stellt sein Fahrzeug auf den Parkplätzen der Klinik ab. Für Bikerinnen und Biker gibt es keine Einschränkungen. Ziel der Veranstaltung ist es, dass die Polizei mit den Fahrerinnen und Fahrern in den Dialog kommt - in einer entspannten Atmosphäre und nicht in einer Kontrollsituation.

Zu hohe Geschwindigkeit bleibt Unfallursache Nummer eins

Die jüngst veröffentlichte Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Heilbronn für das Jahr 2023 zeigt, dass zu hohe Geschwindigkeit die Unfallursache Nummer eins bleibt, gefolgt von einem zu geringen Mindestabstand. Auch das soll Thema beim Aktionstag sein. Im vergangenen Jahr gab es im Stadt- und Landkreis Heilbronn sowie in den Kreisen Main-Tauber und Hohenlohe 419 Unfälle mit Motorradfahrenden, das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Bikerinnen und Biker, die bei Unfällen starben, stieg allerdings von fünf auf neun. Die Zahl der Schwerverletzten blieb identisch.