In Gegenverkehr gerutscht

Eine 16-Jährige ist am Mittwochmittag in Heilbronn gestorben. Laut Polizei stürzte sie auf nasser Straße mit ihrem Motorrad und rutschte in den Gegenverkehr.

Eine 16-jährige Jugendliche hat am Mittwochmittag in Heilbronn auf nasser Straße die Kontrolle über ihr Motorrad verloren. Sie stürzte, teilte die Polizei mit. Dabei verletzte sie sich so stark, dass sie wenig später starb. Die junge Frau rutschte mit dem Motorrad aus uns stürzte. 7aktuell.de | Dawa In Gegenverkehr auf Lkw gerutscht In einer engen Rechtskurve kam sie auf der regennassen Fahrbahn zu Fall und rutschte in den Gegenverkehr, heißt es. Dort kollidierte die junge Frau mit einem Lastwagen. Die Verletzungen waren so schwer, dass sie nicht mehr gerettet werden konnte. Für die Unfallaufnahme war die Wimpfener Straße zwischen den Einmündungen zur Landesstraße 1100 und der Buchener Straße bis zum Nachmittag voll gesperrt. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei Weinsberg (Kreis Heilbronn) hat die Ermittlungen aufgenommen.