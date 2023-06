Zwei Schwerverletzte nach Unfall bei A6-Anschlussstelle Kirchberg

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der A6 an der Anschlussstelle Kirchberg an der Jagst ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Bei der A6-Anschlussstelle Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) hat es gegen 8:30 Uhr einen Unfall mit zwei Schwerverletzten gegeben. Wie die Polizei berichtet, war ein Autofahrer von Kirchberg an der Jagst nach Ilshofen (ebenfalls Kreis Schwäbisch Hall) unterwegs. Ein Kleintransporter, der an der Anschlussstelle Kirchberg auf die A6 auffahren wollte, soll das Auto übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß. Rettungshubschrauber im Einsatz Bei dem Unfall wurden beide Fahrer schwer verletzt, so die Polizei weiter. Der Fahrer des Kleintransporters musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, der andere Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei etwa 35.000 Euro.