Ravensburg baut Infrastruktur für neue Elektrobusse

per Mail teilen

Der Busverkehr in Oberschwaben wird umweltfreundlicher: Die Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe bauen die Ladeinfrastruktur für E-Busse aus, fünf neue sollen ab 2025 verkehren.

Die Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) setzen künftig verstärkt auf umweltfreundliche Elektrobusse. Im kommenden Jahr sollen fünf Elektrobusse an den Start gehen. Jetzt beginnen die Bauarbeiten für die Infrastruktur - denn es gibt Geld vom Land: knapp 900.000 Euro, wie die Stadt mitteilt.

Das Geld vom Land fließt in den Bau der Ladeinfrastruktur für die neuen Elektrobusse der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe - inklusive Trafo und Netzanschluss. Der Zuschuss markiere den Startschuss für die notwendigen Bauarbeiten auf dem städtischen Betriebshof, heißt es in der Mitteilung. Der neue Strom-Netzanschluss mit einer Leistung von einem Megawatt soll in Zukunft drei Ladesäulen versorgen, zuständig ist die TWS Netz GmbH.

Fünf neue Elektrobusse im Linienverkehr

Die fünf neuen Elektrobusse kosten nach Angaben des RVV-Geschäftsleiters, Andreas Thiel-Böhm, 3,4 Millionen Euro. Es handle sich um drei Solo- und zwei Gelenkbusse von MAN, die ebenfalls durch einen weiteren Förderantrag unterstützt würden. Sie sollen im Linienverkehr zwischen Ravensburg und Mochenwangen beziehungsweise Bodnegg eingesetzt werden, wie er auf SWR-Anfrage sagte. Start sei das erste Halbjahr 2025.

Nachhaltige Mobilität im Schussental

Bereits seit vergangenem Oktober verkehren fünf Elektro-Linienbusse im Schussental, zwischen Ravensburg und Weingarten - betrieben vom Regionalverkehr Alb-Bodensee, im Auftrag der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe. Sie sind je zwölf Meter lang und bieten 90 Fahrgästen Platz. Die Elektrobusse haben eine Reichweite von 300 bis 400 Kilometern.

Auch Konstanz setzt auf Elektrobusse

Auch in Konstanz verkehren Elektrobusse. Im Februar 2022 gingen die ersten sechs an den Start, inzwischen fährt die Hälfte der insgesamt knapp 60 Busse der Stadtwerke Konstanz elektrisch.

Ziel sei, dass 2035 alle Linienbusse in Konstanz elektrisch unterwegs seien, hieß es im April dieses Jahres seitens der Stadtwerke. So sollen die Klimabilanz, der Lärmschutz und die Lebensqualität in Konstanz verbessert werden.