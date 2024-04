Seit Ostern ist das elektrisch betriebene Motorschiff "Insel Mainau" wieder auf dem Bodensee unterwegs, teilweise mit Sonnenenergie. Jetzt hat das Schiff weitere Solarzellen bekommen.

Das elektrisch betriebene Motorschiff "Insel Mainau" hat weitere Solarzellen bekommen. Sie verdoppeln die umweltfreundliche Art der Stromerzeugung. Das Schiff der Weißen Flotte pendelt seit Ostern wieder zwischen der Mainau (Kreis Konstanz) und Unteruhldingen (Bodenseekreis).

Solarzellen decken Teil des Energiebedarfs des E-Schiffs

Bislang hatte das Elektroschiff Solarmodule nur auf dem Dach. Die Flächen an den Seiten waren frei. Dort haben die Bodensee-Schiffsbetriebe jetzt weitere Solarzellen installiert. So kann das Schiff während der Fahrt doppelt so viel grünen Strom produzieren wie zuvor. Das reicht zwar noch nicht für einen autarken Betrieb, über Nacht wird das Schiff noch zusätzlich an einer Stromtankstelle aufgeladen. Aber die BSB rechnen damit, dass die jetzt erweiterte Solaranlage bei sonnigem Wetter bis zu 40 Prozent des benötigten Energiebedarfs decken wird. Gekostet haben die Solarzellen rund 20.000 Euro, finanziert wurden sie laut Schiffsbetrieben teilweise über den Nachhaltigkeitspreis Bodensee, den das Elektroschiff im vergangenen Jahr gewonnen hat.

Das Elektroschiff wurde im September 2022 in Dienst gestellt. Im vergangenen Jahr hat es seine erste Saison absolviert. Es bietet Platz für 300 Fahrgäste.