Ein verdächtiger Geruch in der Post von ZF in Friedrichshafen hat einen Großeinsatz von Einsatzkräften ausgelöst. Mittlerweile teilte die Polizei mit, dass keine Gefahr bestand.

In einer Briefsendung ist am Samstagvormittag beim Automobilzulieferer ZF in Friedrichshafen (Bodenseekreis) ein verdächtiger Geruch aufgefallen und sorgte für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. In der Post hatten Mitarbeitende gegen 9 Uhr einen auffälligen Geruch wahrgenommen und diesen der Polizei gemeldet.

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von der Briefsendung eine Gesundheitsgefahr ausgeht, wurden vorsorglich die Einsatzkräfte alarmiert, um den Brief näher zu untersuchen.

Keine Gefahr von verdächtigem Gegenstand

Nachdem der Umschlag unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen geöffnet wurde, stellte sich laut Polizei heraus, dass ein öliger Gegenstand für den stechenden Geruch verantwortlich war. Eine Gefahr bestand somit nicht. Der Einsatz wurde gegen 14 Uhr beendet.