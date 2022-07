Erstes Elektroschiff auf dem Bodensee heißt "Insel Mainau"

Im Hafen der Insel Mainau (Kreis Konstanz) ist am Sonntag das erste batterieelektrisch betriebene Passagierschiff für den Bodensee getauft worden. Bis alle damit fahren können, dauert es aber noch eine Weile.

Das erste E-Schiff für den Bodensee wurde nicht wie üblich mit Sekt getauft, sondern mit Bodensee-Wasser. Die Taufe übernahmen Kinder. Sie stünden, genauso wie das erste Elektroschiff auf dem Bodensee, für die Zukunft, so die Geschäftsführerin der Insel Mainau und Taufpatin des E-Schiffes, Gräfin Bettina Bernadotte am Sonntag.

E-Schiff heißt "Insel Mainau"

Das Schiff habe den Namen "Insel Mainau" erhalten, weil die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) gemeinsam mit den Verantwortlichen der Insel Mainau schon seit vielen Jahren versuchen würden, ihr Tun unter dem Aspekt Nachhaltigkeit auszurichten, sagte BSB-Geschäftsführer Norbert Reuter. Nach der Taufe legte die "Insel Mainau" für eine kleine Rundfahrt mit geladenen Gästen ab.

"Für uns war völlig klar, dass wenn wir die Dekarbonisierung der Schifffahrt mit diesem Schiff einläuten, dass die Insel Mainau ein perfekter Namensgeber ist."

Panne bei Stapellauf: Start des Pendelverkehrs verzögert sich

Eigentlich hätte die E-Fähre ihren Pendelverkehr zwischen Unteruhldingen und der Insel Mainau am 18. Juli aufnehmen sollen. Beim Stapellauf des Schiffs Ende Juni ereignete sich jedoch eine Panne: Als das Schiff für Restarbeiten wieder an Land geholt werden sollte, stieß es ungewollt mit einem Teil der Slipanlage zusammen. Die Folge: ein wenige Zentimeter großes Loch im vorderen Bereich des Batterieraums. Wasser drang ein, ein Teil der Batterien wurde beschädigt. Das Loch sei mittlerweile repariert, so die BSB. Bis die Batterien ersetzt seien dauere es aber noch eine Weile. Norbert Reuter von den BSB sicherte bei der Taufe am Sonntag zu, dass der E-Katamaran seinen Pendelbetrieb in rund zwei Wochen aufnimmt.

Dem ersten E-Schiff auf dem Bodensee sollen viele weitere folgen. Nach Angaben der BSB soll die gesamte Flotte bis 2035 klimaneutral unterwegs sein. SWR

Solarzellen und Akkus an Bord

Der Rohbau des Elektroschiffes war in einer Werft in Stralsund entstanden, der Zusammenbau und Innenausbau erfolgte in der BSB-Werft in Friedrichshafen. Der 35 Meter lange Katamaran erhielt Solarzellen auf dem Dach und Hochleistungs-Akkus. Sie werden mittags und nachts im Hafen von Unteruhldingen geladen.

Bewähren sich Design und Technik, soll ein zweites E-Schiff gebaut werden. Das könnte 2025 in Betrieb gehen. Mittelfristig sollen alle 15 heute dieselbetriebenen Schiffe der BSB klimafreundlich werden. Das Schiff hat 3,6 Millionen Euro gekostet.