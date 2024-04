So wollen Wanderführer aus ganz BW auf der Höri Lust aufs Wandern machen

per Mail teilen

Wie schafft man es, dass auch Kinder und Jugendliche gerne wandern gehen? Diese Frage wollten fast 200 Wanderführerinnen und Wanderführer auf der Halbinsel Höri klären.

Ein ungewöhnlicher Anblick auf der Halbinsel Höri im westlichen Bodensee (Kreis Konstanz): Mit Rucksack und Wanderschuhen ausgestattet sind rund 200 Wanderführerinnen und Wanderführer durch Wald und Wiesen gezogen. Im Gepäck das Thema: Wie kann ich andere fürs Wandern begeistern? Das war eine der Fragen, die sich die Wanderführerinnen und Wanderführer aus ganz Baden-Württemberg bei ihrem jährlichen Treffen gestellt haben.

Das Treffen der Wanderführerinnen und Wanderführer wird alljährlich von der Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg des Schwarzwaldvereins und des Schwäbischen Albvereins organisiert. Bei Workshops zu Landschaftskunde, Naturpädagogik oder Reiserecht wird das Wissen wieder aufgefrischt. In diesem Jahr ein weiteres Thema: "Wandern und Singen".

Wanderführer wollen junge Menschen fürs Wandern begeistern

Ein wichtiges Thema des Treffens war die Frage, wie man junge Menschen für das Wandern begeistern kann. Am besten, man nimmt die Kinder früh mit, meint Verena Weber vom Schwarzwaldverein - und zeigt, wie man sie spielerisch bei Laune halten und die Begeisterung für die Natur wecken kann: Zum Beispiel mit einem Naturbingo, bei dem sich alle Mitwandernden Naturgegenstände merken und in der Umgebung suchen müssen.

Viel Praxis: Teilnehmer wollen Höri wandernd erkunden

Und es wurde natürlich viel gewandert. Die Wanderführer konnten sich verschiedenen Touren zu Attraktionen rund um den westlichen Bodensee anschließen. Ziele waren etwa Öhningen mit Pfahlbauten, das Schloss Kattenhorn und der Augustiner Chorherrenstift in Öhningen. Auch bei Themenwanderungen zu Wein- und Gemüseanbau oder Kunst auf der Höri schlossen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an - so lernten die Wanderführer voneinander.