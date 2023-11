per Mail teilen

Es war ihr großer Traum, wieder auf eigenen Beinen auf den Grünten zu wandern. Bis vor kurzem saß Marion Fischer aus Leutkirch im Allgäu nämlich noch wegen Parkinson im Rollstuhl.

Marion Fischer aus Leutkirch im Allgäu hat eine seltene Form von Parkinson. Noch Anfang des Jahres saß die 23-Jährige deswegen im Rollstuhl. Ihr Traum war es aber, irgendwann wieder einmal den Grünten im Allgäu zu besteigen.

Mit Willenskraft und Lebensmut gegen Parkinson

Nach einem schweren Schub der Krankheit im Herbst 2022 konnte Marion Fischer kaum einen Schritt ohne Hilfe gehen. Doch sie blickte mit Zuversicht in die Zukunft und hatte schon damals das Ziel, irgendwann wieder auf eigenen Beinen zu stehen und in ihren Beruf als Heilerziehungspflegerin in einem Kinderhospiz zurückkehren zu können.

Physio- und Ergotherapie nahmen einen Großteil ihres Alltags ein. Unterstützt wurde sie von Eltern, Brüdern und Freunden. Ein Reportage-Team des SWR Studios Friedrichshafen zeigte Marion Fischer Anfang 2023 erstmals für die SWR Landesschau beim Umgang mit ihrer Krankheit:

Bei der Krankenkasse kämpfte sie außerdem für ein besonderes Hilfsmittel: einen maßgeschneiderten Anzug, in den rund 60 Elektroden eingenäht sind. Diese stimulieren die durch Parkinson verkrampften Muskeln mit Mini-Stromstößen und machen sie so beweglicher. Das Tragen des Anzugs habe die Verbesserung ihres Zustands durch intensive Physiotherapie erst möglich gemacht, sagt Marion Fischer.

Schnelle Fortschritte im Frühsommer

Im Frühsommer dieses Jahres machte sie dann rasend schnell Fortschritte - im wahrsten Sinne des Wortes. Sie konnte wieder alleine laufen, sogar Treppen. Sie war nur noch in seltenen Fällen auf den Rollstuhl angewiesen. Ihre Fortschritte zeigte die SWR Landesschau:

So nahm sie ihren Traum vom Aufstieg auf den Grünten wieder in den Blick und begann, mit viel Ausdauer dafür zu trainieren. Wichtig war es, Trittsicherheit zu erlangen, damit sie sich beim Weg über 700 Höhenmeter auf den Gipfel nicht verletzen würde. Ihr Training und der Weg ihrer Genesung im Film:

Vor kurzem dann begleitete das Reportage-Team aus dem SWR Studio Friedrichshafen für die SWR Landesschau Marion Fischers Aufstieg zum Grünten.

Marion Fischer beim kräftezehrenden Aufstieg. SWR

Zusammen mit einem Unterstützer-Team des Vereins "Helfen durch Klettern" schaffte es die 23-Jährige am Ende auf den 1.800 Meter hohen "Wächter des Allgäus", wie die Einheimischen den Berg nennen. Ein riesiger Erfolg:

Nächstes Ziel: zurück in den Beruf

Marion Fischers nächstes Ziel ist es, wieder in ihren Beruf einzusteigen. Obwohl Parkinson nicht heilbar ist und sich ihr Zustand jederzeit verschlechtern könnte, schaut Marion Fischer mit Optimismus nach vorne. Das zeigt die 23-Jährige auch bei Instagram.

Marion Fischer möchte andere Menschen inspirieren, immer das Positive zu sehen, mag die eigene Situation auch noch so aussichtslos erscheinen.