Waldrappe der Überlinger Kolonie schaffen es nicht über die Alpen

Die letzten Waldrappe der Überlinger Kolonie werden am Montag nach Locarno gebracht, damit sie von dort in ihr Winterquartier in die Toskana fliegen können. Sie schafften es nicht über die Alpen.

Damit die letzten Waldrappe der Überlinger Kolonie es auch in ihr Winterquartier in der Toskana schaffen, werden sie am Montag nach Locarno in der Schweiz gebracht. Da die Tiere es nicht alleine über die Alpen geschafft haben, mussten sie vom Waldrapp-Team vor dem Wintereinbruch gerettet werden.

Vögel werden im Kanton Graubünden eingefangen

Durch den Schneefall musste schnell gehandelt werden, sagte Anne-Gabriela Schmalstieg vom Waldrapp-Team dem SWR. Sie zeigte sich erleichtert, dass es gelungen war, alle Vögel sicher über die Alpen zu bringen. Die Gruppe aus fünf erwachsenen, einem jugendlichen und acht Jung-Waldrappen war vor einigen Wochen von Überlingen aus selbstständig in die Schweiz aufgebrochen. Weil sie die letzte Gelegenheit vor dem Wintereinbruch nicht genutzt hatten, wurden sie vom Waldrapp-Team in der Nähe von Bonaduz im Kanton Graubünden eingefangen und am Montag nach Locarno gebracht.