Waldrappe lernen Flugroute Richtung Süden

Der Waldrapp gehört zu den stark gefährdeten Tierarten. Seit 2017 wird versucht, die Zugvögel wieder in Überlingen am Bodensee anzusiedeln. Den Weg in ihr Winterquartier müssen die jungen Waldrappe allerdings erst mal lernen.

Sieben Uhr morgens am Flugplatz Binningen am Bodensee. Johannes Fritz und sein Team treffen die letzten Vorbereitungen. Monatelang haben sie auf diesen Tag hingearbeitet: Sie wollen junge Zugvögel auf einen neuen Weg bringen.

Johannes Fritz hat Biologie studiert und in verschiedenen Forschungseinrichtungen gearbeitet, bevor er 2002 das Waldrappteam ins Leben gerufen hat, um die Vögel wieder in Europa anzusiedeln. SWR

Das Problem bei den Waldrappen ist, dass sie aufgrund der warmen Temperaturen, wenn sie selbständig migrieren, im Herbst immer später starten. Letztes Jahr war es Ende Oktober, als sie los sind.

Die bisherige Route führt über die Alpen in die Toskana. Fliegen sie später im Jahr los, schaffen die Waldrappe es wegen der fehlenden Thermik jedoch kaum oder nicht mehr, die Alpen zu überfliegen.

Mit dem Klima ändert sich das Verhalten der Waldrappe

Bis ins 17. Jahrhundert war der Waldrapp in Europa weit verbreitet. Durch intensive Jagd drohte die Vogelart mit dem charakteristischen Aussehen auszusterben. Dank des Waldrapp-Projekts gibt es mittlerweile wieder mehrere wildlebende Waldrapp-Kolonien in Deutschland und Österreich, die normalerweise in der Toskana überwintern. Doch mit dem Klima ändert sich auch das Zugverhalten der Vögel.

Weil die Alpen zur Barriere werden, geht es dieses Jahr nach Andalusien. Die Pyrenäen-Überquerung können die Vögel auch später im Jahr noch gut bewältigen.

Vor ihrer großen Reise werden die Waldrapp-Küken im Karlsruher Zoo von ihren Ziehmüttern versorgt. SWR

Im Karlsruher Zoo gewöhnten sich die Waldrapp-Küken Ende April noch an die Anwesenheit ihrer Ziehmütter Helena und Barbara. Mitte Mai begann dann das Flugtraining am Bodensee. Die Waldrappe lernten, ihren Ziehmüttern zu folgen. Auch, wenn sich diese später in die beiden Ultraleicht-Fluggeräte setzen und ihnen aus der Luft zurufen.

Generell tauschen wir die ganze Zeit motivierende Sprüche aus. Wir rufen nach ihnen, feuern sie ein bisschen an, sodass sie auch während dem Flug motiviert bleiben.

Der Weg nach Spanien ist nicht ungefährlich

Doch wird den Waldrappen die weite Reise nach Spanien gelingen? Die erste Etappe ist nicht ohne Risiko. Die Waldrappe fliegen tiefer als in vergangenen Jahren. So weit unten lauert jedoch Gefahr, viele Hochspannungsleitungen durchkreuzen den Weg.

Doch nach 70 Kilometern Flug landen alle 35 Waldrappe sicher am ersten Etappenziel. Auf der Landewiese gibt es Mehlwürmer zur Belohnung. Geduldig warten die Ziehmütter mit ihren Zöglingen in der Mittagshitze - bis die anderen Teammitglieder die Voliere aufgebaut haben.

Das mobile Zuhause der jungen Waldrappe wird am Boden transportiert und immer wieder auf- und abgebaut. Bis auch der allerletzte Vogel in die sichere Unterkunft einquartiert ist, ist nochmals Geduld gefragt.

Die Reise nach Andalusien ist lang und nicht ohne Gefahren. SWR

Nach drei Jahren sollen die Waldrappe wieder zum Bodensee zurückkehren

Nach einem Tag Pause geht es weiter. Knapp 2.300 Kilometer misst die Strecke nach Andalusien, fast dreimal länger als der Weg in die Toskana. Werden es die Waldrappe schaffen - und auch den Weg zurück finden?

Wir bringen die Vögel hinunter, wildern sie dort unten aus und schauen dann bis zum Herbst nächsten Jahres, was sie tun, wie sie überleben, welche Lebensräume sie nutzen und auch, ob sie wieder hinauf fliegen.

Wenn die Waldrappe wieder zurückfliegen, sollen sie sich der Kolonie in Überlingen am Bodensee anschließen. Drei Jahre wird es dauern, bis die Zugvögel geschlechtsreif sind und den Weg zurück in ihre Heimat suchen.

Wenn in drei Jahren die ersten Waldrappe aus Spanien wieder herkommen, dann werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit an den Flugplatz zurückkehren, wo sie trainiert wurden und groß geworden sind. Dann würden wir sie dort einfangen und zur Kolonie setzen.

Auf dem Weg nach Spanien müssen sich die Waldrappe und das Team immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Mal bringt starker Wind den Zeitplan völlig durcheinander, mal sorgt eine Greifvogelattacke für Gefahr.

Teile der Gruppe gehen zwischendurch verloren und können wiedergefunden werden – drei der Vögel fehlen allerdings bis heute.

Fast vollzählig erreichen die Waldrappe ihr südliches Winterquartier in Spanien. SWR

Letztlich ist das Ziel erreicht

Sechs Wochen nach dem Start und 19 langen Etappen ist der Süden Spaniens erreicht. In Andalusien gewöhnen sich die Waldrappe langsam an ihre neue Umgebung. Das spanische Partnerprojekt vor Ort wird sie einige Wochen später in ihre sesshafte Waldrapp-Kolonie integrieren.

Der Flug nach Andalusien ist geschafft. Ob die Waldrappe die neue Zugroute beibehalten, wird sich aber erst dann zeigen, wenn die Zugvögel an den Bodensee zurückkehren.