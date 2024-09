Bei Grenzkontrollen entdeckt: Viele illegale Einreisen am östlichen Bodensee

Illegale Migrantinnen und Migranten nutzen häufig den Grenzübergang zwischen Hörbranz und Lindau, um nach Deutschland zu kommen. Das geht aus Zahlen der Bundespolizei Kempten hervor.

Etwa 1.800 unerlaubt eingereiste Menschen haben die Beamten im vergangenen Jahr im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei Kempten registriert. Das sind ungefähr so viele wie im Jahr zuvor. Zudem wurden mehr als 100 Schlepper erwischt.

Grenze Lindau-Hörbranz ist Hotspot für illegale Einreisen

Fast die Hälfte der illegalen Einreisen stellten die Beamten am Autobahn-Grenzübergang Hörbranz-Lindau fest. Oft entdeckten sie die Migranten in Fernreisebussen auf der A96, heißt es auf SWR-Anfrage. Jeweils 20 Prozent der Aufgriffe erfolgte in Fernzügen oder Pkw. Die Migranten stammten überwiegend aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Etwa 60 Prozent der illegal Eingereisten wurden direkt an der Grenze zurückgewiesen.

Welche Grenzen überwacht die Bundespolizei Kempten? Die Bundespolizeiinspektion Kempten überwacht eigenen Angaben zufolge 220 Grenzkilometer zwischen Deutschland und Österreich, von Lindau am Bodensee bis zum Ammergebirge. Zudem sorgen die Bundespolizisten auf 560 Streckenkilometern und 91 Bahnhöfen für die Sicherheit des Bahnverkehrs und der Reisenden, unter anderem im Kreis Lindau sowie in Memmingen.

Trotz der politischen Diskussionen über verschärfte Kontrollen ändere sich derzeit für die Bundespolizei nichts, so ein Sprecher der Bundespolizei Kempten gegenüber dem SWR. Seit September 2015 kontrolliert die Bundespolizei wieder an der deutsch-österreichischen Grenze.