Wie wirkungsvoll sind die Grenzkontrollen zur Schweiz?

Vor knapp einem Jahr wurden an der Grenze zur Schweiz vorübergehend wieder Kontrollen eingeführt. Laut Bundespolizei wirken sie. Über eine Verlängerung wird schon diskutiert.

Im Oktober 2023 hat das Bundesinnenministerium an den Grenzen zur Schweiz sowie zu Tschechien und Polen vorübergehend wieder stationäre Grenzkontrollen eingeführt. Damit reagierte der Bund auf den hohen Zustrom an Geflüchteten. Vor allem an der Grenze zur Schweiz war die steigende Zahl von Geflüchteten zum Streitthema zwischen den Nachbarn geworden. Der Vorwurf damals: Die Schweiz winke Geflüchtete gezielt nach Deutschland durch. Nun steht die Diskussion wieder an: Denn die Kontrollen sollen eigentlich Mitte Dezember enden. Bundesministerin Nancy Faeser (SPD) denkt offenbar über eine Verlängerung nach.

Grenzkontrollen im Schengen-Raum befristet Eigentlich gibt es keine Grenzkontrollen mehr im Schengen-Raum, zu dem auch die Schweiz als Nicht-EU-Mitglied zählt. Ausnahmen gibt es in Sondersituationen, wenn die Sicherheit eines Landes gefährdet ist. Dann darf befristet kontrolliert werden, aber eigentlich nur für sechs Monate. Das EU Parlament hat inzwischen jedoch eine Verlängerung um bis zu drei Jahre möglich gemacht.

Weil am Rhein: Ausweiskontrolle an der Autobahn oder in der Tram

Am Autobahn-Grenzübergang Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ist die Bundespolizei im Dauereinsatz. Ein Aufwand, der nur mit der Unterstützung von zusätzlichen Beamten gestemmt werden kann. Aber auch in der grenzüberschreitenden Tram aus Basel kontrolliert die Bundespolizei Ausweise. Inzwischen sei das Routine sowohl für die Beamten als auch die Pendler, sagt Friedrich Blaschke von der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein.

Wir kontrollieren hier ja rund um die Uhr sieben Tage die Woche und man sieht dann, dass die Personen die Ausweise gleich parat haben. Das macht uns die Grenzkontrollen natürlich sehr einfach.





Was bringen die Grenzkontrollen zur Schweiz?

Seit Einführung der Grenzkontrollen im Oktober 2023 geht die Zahl unerlaubter Einreisen aus der Schweiz zurück. Sie bleibt allerdings auf hohem Niveau. Bundespolizei Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Die Zahl unerlaubter Einreisen aus der Schweiz hatte sich 2022 innerhalb eines Jahres vervierfacht und im Jahr darauf sogar versechsfacht. Bundespolizei Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen

Ein Blick auf die Statistik der Bundespolizei aus den vergangenen beiden Jahren zeigt: Auch wenn nicht sicher ist, ob es nur an den Kontrollen liegt - in jedem Fall hat die Zahl der unerlaubten Einreisen wieder abgenommen. Allein 2023 hatten die Beamten mehr als 18.000 unerlaubt eingereiste Personen an der Grenze zur Schweiz registriert. Zunehmend mehr Menschen werden von den Beamten an der Grenze zurückgeschickt - im ersten Halbjahr 2024 waren es laut Bundespolizei rund 6.000. Auch das Ziel, mit den Grenzkontrollen Schleuser zu fassen, sei bislang erreicht worden: 2023 wurden 102 mutmaßliche Schleuser festgenommen, im ersten Halbjahr 2024 waren es bereits 87.



Auf jeden Fall sind die Zahlen zurückgegangen. Wahrscheinlich hätten wir sonst noch mehr Menschen unterzubringen und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wenn wir die Grenzkontrollen nicht hätten, welche Zahlen wir dann zu handhaben hätten.

Mehr Menschen werden in die Schweiz zurückgeschickt

Unerlaubt Einreisende, die keinen Asylantrag stellen oder am Bahnhof Basel von der deutschen Bundespolizei aufgegriffen werden, dürfen nicht nach Deutschland einreisen und werden zurückgeschickt. Gegen Schleuser werden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Zahl dieser Zurückweisungen ist laut Bundespolizei drastisch angestiegen. Im letzten Jahr wurden mehr als vier Mal so viele Menschen zurückgeschickt wie im Jahr zuvor. 2024 waren es bislang etwa 6.000 Personen.

Es versuchen immer noch sehr viele Menschen, über die Grenze aus der Schweiz unerlaubt nach Deutschland zu kommen, aber immer mehr werden zurückgeschickt. Bundespolizei Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Ziel der Kontrollen an der Grenze zur Schweiz war es, Schleuser zu fassen. Das gelingt aus Sicht der Bundespolizei immer besser. Bundespolizei Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen

Wer Asyl sucht, darf einreisen

Menschen, die einreisen und Asyl beantragen wollen, dürfen nicht zurückgewiesen werden. Sie kommen nach wie vor in die Landeserstaufnahmestellen für Geflüchtete. Allein am vergangenen Sonntag, 25. August, hat die Bundespolizei in der grenzüberschreitenden Straßenbahnlinie von Basel nach Weil am Rhein 35 Menschen festgestellt, die illegal nach Deutschland einreisen wollten. Da alle um Asyl baten, wurden sie in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) erkennungsdienstlich erfasst und in die zuständige Landeserstaufnahmestelle gebracht.