Der ehemalige Hurrikan "Kirk" sorgt in Baden-Württemberg für heftige Sturmböen. Auch am Bodensee waren die Folgen zu spüren.

Ex-Hurrikan "Kirk" hat in Baden-Württemberg ordentlich gewirbelt und auch in der Region Bodensee-Oberschwaben für einige Einsätze der Rettungskräfte gesorgt. So war beispielsweise die Feuerwehr in Wasserburg am Bodensee (Kreis Lindau) am Mittwoch im Dauereinsatz. Durch den Sturm wurden mehrere Boote losgerissen und auf Land getrieben.

Dabei geriet ein Vater mit seinem Kind in Seenot. Der Mann war in Fußach in Vorarlberg zum Segeln aufgebrochen - trotz des starken Windes und hohen Wellen. Das Segelboot sei außer Kontrolle geraten und in Richtung Wasserburg getrieben worden, heißt es von der Feuerwehr. Weil die Vorarlberger Seenotrettung das Boot nicht mehr einholen konnte, wurde die Wasserburger Feuerwehr alarmiert.

Stürmischer Bodensee: Vater gerät mit seinem Kind in Seenot

Die Einsatzkräfte retteten den Vater und sein Kind und brachten das Boot in den Hafen. Vier weitere Boote wurden vor Wasserburg von Bojen losgerissen. Teils konnte sie die Feuerwehr unbeschädigt in den Hafen bringen, teils trieben sie unkontrolliert auf Land und wurden beschädigt.

Wegen stürmischer Winde war der Fährverkehr zwischen Friedrichshafen und Konstanz sowie zwischen Friedrichshafen und Romanshorn am Donnerstagmorgen zeitweise ausgesetzt worden, ist aber zwischenzeitlich wieder in Betrieb.

Neben stürmischen Wellen auf dem Bodensee sorgte der Sturm phasenweise für Stromausfälle in der Region. So fiel etwa rund um Bad Schussenried (Kreis Ravensburg) am frühen Donnerstagmorgen in vielen Haushalten der Strom aus. Laut Netze BW konnte das Problem nach rund einer Stunde behoben werden. Auch rund um Markdorf (Bodenseekreis) wurden am späten Mittwochabend mehrere kurzzeitige Stromausfälle gemeldet.

Ex-Hurrikan sorgt für Beeinträchtigungen in einigen Teilen von Baden-Württemberg

Heftige Sturmböen brachte "Kirk" auch in anderen Landesteilen mit sich. Umgestürzte Bäume lösten in der Nacht auf Donnerstag bereits zahlreiche Einsätze der Polizei und Feuerwehr aus, vor allem im Schwarzwald waren die Einsatzkräfte stark gefordert. Im Bahnverkehr kam es zu zum Teil erheblichen Einschränkungen, beispielsweise im Großraum Stuttgart und rund um Freiburg.