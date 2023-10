Schätzele-Markt in Tengen beginnt

In Tengen (Kreis Konstanz) startet am Freitag der historische Schätzele-Markt. Das Volksfest mitten im Hegau findet in diesem Jahr zum 733. Mal statt.

Für viele Menschen im Hegau ist es das wichtigste Ereignis des Jahres: Am Freitag beginnt in Tengen der Schätzele-Markt. Das historische Volksfest wird laut Stadt bereits seit mehr als 730 Jahren am letzten Oktoberwochenende gefeiert. 100.000 Besucher werden in Tengen erwartet Für die Stadt Tengen mit rund 5.000 Einwohnern ist die Organisation des Schätzele-Markts jedes Jahr eine Herausforderung. Rund 100.000 Besucherinnen und Besucher werden bis Montag erwartet. Viele Ehrenamtliche helfen mit. Die Stadtkapelle beispielsweise organisiert das Festzelt und plant das Programm. Es gibt auch einen Vergnügungspark mit Fahrgeschäften. Der Gewerbeverein stellt eine Ausstellung auf die Beine. Lokale Handwerker und Händler wie Elektriker, Schreiner oder Kachelofenbauer präsentieren sich dort. Es sind auch Landmaschinen und Autos zu sehen. Manuel Hagel spricht bei Mittelstandskundgebung Traditionell findet am Samstag die Mittelstandskundgebung statt. Redner ist in diesem Jahr Manuel Hagel, Fraktionsvorsitzender der CDU in Baden-Württemberg. Den Schätzele-Markt in Tengen gibt es seit 1291, ursprünglich hieß er Simon- und Judäa-Markt. Im 13. Jahrhundert hatte König Rudolf von Habsburg dem kleinen Städtchen Tengen das Marktrecht verliehen. Heute gilt der Schätzele-Markt als eines der größten Volksfeste in Baden-Württemberg.